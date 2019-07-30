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Ирина Шейк встречается с экс-супругом Дженнифер Энистон

Ирина Шейк встречается с экс-супругом Дженнифер Энистон
18:00 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса: Ирина Шейк недолго страдала от одиночества после разрыва с Брэдли Купером, отцом своей дочки Леи.

Модель, как сообщают зарубежные источники, уже нашла ему достойную замену. У неё якобы завязался роман с... Джастином Теру.

Инсайдер рассказал, что модель уже несколько раз ходила на свидания с бывшим мужем Дженнифер Энистон. Говорят, Ирина поделилась с подружками, что чувствует особую связь с Джастином.

"Ирина сказала, что сразу почувствовала себя спокойно в его компании. Они ужинали вместе. В этот момент модель почувствовала, что между ними что-то есть. Какая-то невидимая связь", - цитирует источник Gossip Cop.

Горе примирило Дженнифер Энистон с Джастином Теру

Пока Шейк не готова перевести начавшийся совсем недавно роман на новый уровень. По слухам, она собирается скрывать некоторое время новые отношения, так как к ней сейчас приковано внимание СМИ и ей не хотелось бы, чтобы это всё испортило. Совсем скоро у Джастина будет день рождения, куда он пригласил Ирину.

Однако она сомневается, стоит ли ей принимать приглашение, ведь тогда слухи об их романе получат подтверждение.

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Брэдли Купер, Ирина Шейк, Дженнифер Энистон, Джастин Теру.
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