Лилия Ребрик показала новый снимок своей дочери

Новости шоу бизнеса: Телезвезда — мама двоих дочерей и счастливая жена хореографа Андрея Дикого.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новый снимок своей старшей малышки.

Любимица публики солнечная и позитивная Лилия Ребрик работает телеведущей на шоу Ранок з Україною на телеканале Украина. Каждое утро зрители программы встречают с улыбкой любимой знаменитости.

Лилия — идеальный пример того, как можно совмещать успешную карьеру на ТВ и семейную жизнь.

Вчера, 30 июля, Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем запечатлена ее старшая дочь Диана. Девочке в этом августе исполнится уже семь лет. В публикации Лилия призналась, что всегда хотела дочь, так как обожает делать прически.

"Я завжди мріяла про дочку. Завжди любила робити найрізноманітніші зачіски. І я дякую своїй Діані, що вона витримує всі мої експерименти на її волоссі. Зачіска для конкурсу о 6 ранку - не питання (терпить часом мої фантазії). Зачіска-плетіння для школи - теж без проблем. Стоїть в напівсонному стані перед дзеркалом і витримує всі мої колоски. Коли мій ефірний тиждень - то коронна зачіска від тата - це обруч", - написала под фото телезвезда.