Скачать
Среда, 31.07.2019
В СНБО обсудили финансирование органов сектора безопасности и обороны Украины
В СНБО обсудили финансирование органов сектора безопасности и обороны Украины
Нафтогаз оценил убытки от захвата Россией активов группы в Крыму
Нафтогаз оценил убытки от захвата Россией активов группы в Крыму
Бокс: Деревянченко сразится с Альваресом
Бокс: Деревянченко сразится с Альваресом
Сегодня Олегу Виннику – 46: интересные факты о артисте
Сегодня Олегу Виннику – 46: интересные факты о артисте

Лилия Ребрик показала новый снимок своей дочери

Лилия Ребрик показала новый снимок своей дочери
12:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Телезвезда — мама двоих дочерей и счастливая жена хореографа Андрея Дикого.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новый снимок своей старшей малышки.

Любимица публики солнечная и позитивная Лилия Ребрик работает телеведущей на шоу Ранок з Україною на телеканале Украина. Каждое утро зрители программы встречают с улыбкой любимой знаменитости.

Лилия — идеальный пример того, как можно совмещать успешную карьеру на ТВ и семейную жизнь. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я завжди мріяла про дочку))). Завжди любила робити найрізноманітніші зачіски. І я дякую своїй Діані, що вона витримує всі мої експерименти на її волоссі)))))). Зачіска для конкурсу о 6 ранку- не питання (терпить часом мої фантазії). Зачіска-плетіння для школи- теж без проблем. Стоїть в напівсонному стані перед дзеркалом і витримує всі мої колоски))). Коли мій ефірний тиждень- то коронна зачіска від тата- це обруч. Але теж розчісати довге дитяче волосся для тата- це випробування))). Але ми винайшли лінійку Johnson’s для дітей гель-шампунь для легкого розчісування- і всі задоволені))). Цей шампунь містить антистатик, що сприяє легкому розчісуванню дитячого волосся. Взагалі шкіра голови дітей від двох років все ще потребує особливого догляду за нею. Саме тому треба дууже уважно ставитися до вибору саме дитячого шампуню. Johnson’s для дітей має ще декілька лінійок на вибір: шампуні та спреї-кондиціонери проти ламкості волосся Сильні локони з вітаміном Є та екстрактом паростків пшениці і Johnson’s Блискучі локони з екстрактом шовку та аргановим маслом для блиску дитячих локонів. До речі, згадуючи про склад нового Johnson’s для дітей, нагадаю вам, що він змінився і тепер на 90% натуральний: БЕЗ сульфатів, парабенів, барвників. І тепер, коли Johnson’s для дітей став ніжним на всі 100%, ми любимо його ще більше. #ніжністьцесила #choosegentle #академіяніжності #мамиJohnsons

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Вчера, 30 июля, Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем запечатлена ее старшая дочь Диана. Девочке в этом августе исполнится уже семь лет. В публикации Лилия призналась, что всегда хотела дочь, так как обожает делать прически.

Как выглядит Санта Димопулос перед родами: фото

"Я завжди мріяла про дочку. Завжди любила робити найрізноманітніші зачіски. І я дякую своїй Діані, що вона витримує всі мої експерименти на її волоссі. Зачіска для конкурсу о 6 ранку - не питання (терпить часом мої фантазії). Зачіска-плетіння для школи - теж без проблем. Стоїть в напівсонному стані перед дзеркалом і витримує всі мої колоски. Коли мій ефірний тиждень - то коронна зачіска від тата - це обруч", - написала под фото телезвезда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лилия Ребрик, Знаменитость, Дочка, Украинская телеведущая, Телезвезда, Новый снимок, Старшенькая дочка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником
02 Гороскоп на завтра, 31 июля 2019: все знаки Зодиака
03 У Зеленского планируют масштабную приватизацию: начнут с банков
04 Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
05 Выборы в Раду: ЦИК назвала имена еще 49 новоизбранных депутатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
Трамп рассчитывает заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями
Трамп рассчитывает заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями
Боевики из гранатомета обстреляли позиции ВСУ под Песками
Боевики из гранатомета обстреляли позиции ВСУ под Песками
Элизабет Олсен и Робби Арнетт обручились спустя 2 года отношений
Элизабет Олсен и Робби Арнетт обручились спустя 2 года отношений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь