Лилия Ребрик показала новый снимок своей дочери

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новый снимок своей старшей малышки.
Любимица публики солнечная и позитивная Лилия Ребрик работает телеведущей на шоу Ранок з Україною на телеканале Украина. Каждое утро зрители программы встречают с улыбкой любимой знаменитости.
Лилия — идеальный пример того, как можно совмещать успешную карьеру на ТВ и семейную жизнь.
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Я завжди мріяла про дочку))). Завжди любила робити найрізноманітніші зачіски. І я дякую своїй Діані, що вона витримує всі мої експерименти на її волоссі)))))). Зачіска для конкурсу о 6 ранку- не питання (терпить часом мої фантазії). Зачіска-плетіння для школи- теж без проблем. Стоїть в напівсонному стані перед дзеркалом і витримує всі мої колоски))). Коли мій ефірний тиждень- то коронна зачіска від тата- це обруч. Але теж розчісати довге дитяче волосся для тата- це випробування))). Але ми винайшли лінійку Johnson’s для дітей гель-шампунь для легкого розчісування- і всі задоволені))). Цей шампунь містить антистатик, що сприяє легкому розчісуванню дитячого волосся. Взагалі шкіра голови дітей від двох років все ще потребує особливого догляду за нею. Саме тому треба дууже уважно ставитися до вибору саме дитячого шампуню. Johnson’s для дітей має ще декілька лінійок на вибір: шампуні та спреї-кондиціонери проти ламкості волосся Сильні локони з вітаміном Є та екстрактом паростків пшениці і Johnson’s Блискучі локони з екстрактом шовку та аргановим маслом для блиску дитячих локонів. До речі, згадуючи про склад нового Johnson’s для дітей, нагадаю вам, що він змінився і тепер на 90% натуральний: БЕЗ сульфатів, парабенів, барвників. І тепер, коли Johnson’s для дітей став ніжним на всі 100%, ми любимо його ще більше. #ніжністьцесила #choosegentle #академіяніжності #мамиJohnsons
Вчера, 30 июля, Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем запечатлена ее старшая дочь Диана. Девочке в этом августе исполнится уже семь лет. В публикации Лилия призналась, что всегда хотела дочь, так как обожает делать прически.
"Я завжди мріяла про дочку. Завжди любила робити найрізноманітніші зачіски. І я дякую своїй Діані, що вона витримує всі мої експерименти на її волоссі. Зачіска для конкурсу о 6 ранку - не питання (терпить часом мої фантазії). Зачіска-плетіння для школи - теж без проблем. Стоїть в напівсонному стані перед дзеркалом і витримує всі мої колоски. Коли мій ефірний тиждень - то коронна зачіска від тата - це обруч", - написала под фото телезвезда.