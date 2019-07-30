Как выглядит Санта Димопулос перед родами: фото

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос через несколько недель готовится стать матерью во второй раз.
На своей странице в Instagram Санта публикует яркие снимки из Монте-Карло и демонстрирует поклонникам, как проходят ее последние недели беременности.
Димопулос должна во второй раз стать матерью, скорее всего, в конце августа, а женщина уже может похвастаться заметным и округлым животом. На последних снимках артистка позировала в облегающем платье нюдового цвета, которое она дополнила маленькой черной сумкой и тулфями-лодочками с принтом зебры.
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Каждое лето Гримальди Форум в Монако представляет масштабную выставку, посвященную крупной фигуре или движению в истории искусства и мировой культуры. В этом году выбор пал на знаменитого испанского сюрреалиста Сальвадора Дали. Обожаю! Я не знаю, чем этот гений расширял своё сознание, но оно однозначно стоило того Кто есть, будет в этих краях, не обходите стороной ещё одну выставку “Chaumet in majesty, Jewels of Sovereigns Since 1780”, которая посвящена искусству диадем, символу власти. Под покровительством его высочества принца Альбера II в Форуме Гримальди можно увидеть сотни изделий из музейных и частных коллекций, а также те, что принадлежат княжеской семье сегодня. И это настолько красиво, блестяще и завораживающе, что я очень захотела себе корону, о чём непременно поставила в известность мужа #monaco #salvadordali #chaumet #grimaldiforum
"Еще один прекрасный вечер в копилку моих воспоминаний. История любви Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Спасибо, мои дорогие, за эмоции", – добавила в подписи Санта.
Впоследствии Санта показала, что посетила масштабную выставку в Монако, которую в этом году присветали испанскому сюрреалисту Сальвадору Дали.
А также звезда не обошла еще одну выставку, посвященную искусству диадем, "Chaumet in majesty, Jewels of Sovereigns Since 1780".
Можно увидеть сотни изделий из музейных и частных коллекций, а также принадлежащие княжеской семье сегодня. И это настолько красиво, блестяще и завораживающе, что я очень захотела себе корону, о чем непременно сообщила мужу, – шутливо добавила певица.