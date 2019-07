Как выглядит Санта Димопулос перед родами: фото

Новости шоу бизнеса: Артистка планирует рожать в Монако, куда уже прибыла со своей мамой.

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос через несколько недель готовится стать матерью во второй раз.

На своей странице в Instagram Санта публикует яркие снимки из Монте-Карло и демонстрирует поклонникам, как проходят ее последние недели беременности.

Димопулос должна во второй раз стать матерью, скорее всего, в конце августа, а женщина уже может похвастаться заметным и округлым животом. На последних снимках артистка позировала в облегающем платье нюдового цвета, которое она дополнила маленькой черной сумкой и тулфями-лодочками с принтом зебры.

"Еще один прекрасный вечер в копилку моих воспоминаний. История любви Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Спасибо, мои дорогие, за эмоции", – добавила в подписи Санта.

Впоследствии Санта показала, что посетила масштабную выставку в Монако, которую в этом году присветали испанскому сюрреалисту Сальвадору Дали.

А также звезда не обошла еще одну выставку, посвященную искусству диадем, "Chaumet in majesty, Jewels of Sovereigns Since 1780".

Можно увидеть сотни изделий из музейных и частных коллекций, а также принадлежащие княжеской семье сегодня. И это настолько красиво, блестяще и завораживающе, что я очень захотела себе корону, о чем непременно сообщила мужу, – шутливо добавила певица.