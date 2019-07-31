Элизабет Олсен и Робби Арнетт обручились спустя 2 года отношений

Новости шоу бизнеса: Совсем скоро Элизабет Олсен станет супругой Робби Арнетта. Музыкант сделал актрисе предложение, и та ответила согласием.

Пока Эшли Олсен только провоцирует слухи о помолвке с бойфрендом, ее младшая сестра Элизабет уже получила предложение руки и сердца от фронтмена группы Milo Greene Робби Арнетта.

В отличие от Дженнифер Лопес или Сары Хайланд, Элизабет не стала делиться радостной новостью с поклонниками в социальных сетях, поэтому никаких постановочных кадров или видеозаписей западные СМИ предоставить не смогли. Примечательно, что для звезды фильма "Мстители: Эра Альтрона" это вторая по счету помолвка. Несколько лет назад она обручилась с актером Бойдом Холбруком, которого зрители знают по сериалу "Нарко", однако в 2014 году звездная пара рассталась.

Последний раз Олсен попала в объективы фотокамер 25 июля во время шоппинга в Лос-Анджелесе. На безымянном пальце ее левой руки виднелось кольцо с крупным драгоценным камнем, но является ли украшение подарком от жениха, пока достоверно неизвестно.

Возможно, как и ее коллега по "Мстителям" Скарлетт Йоханссон, актриса продемонстрирует помолвочное кольцо позже. С Робби Арнеттом Элизабет познакомилась в 2016 году. В марте 2017 года папарацци запечатлели их на прогулке в Нью-Йорке, после чего спустя несколько месяцев они подтвердили отношения на красной дорожке препати премии "Эмми".