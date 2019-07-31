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Наталка Карпа заговорила о беременности

Наталка Карпа заговорила о беременности
14:30 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Наталка Карпа рассказала, как ее супруг Евгений Терехов сделал предложение руки и сердца.

Украинская певица Наталка Карпа намекнула на то, что ожидает рождения нового малыша.

На днях Наталка Карпа стала звездной гостьей-ведущей на популярном утреннем шоу "Ранок з Україною" на канале Украина. В эфире программы популярная исполнительница раскрыла интересные подробности личной жизни.

Как выяснилось, произошло это на 14 февраля – День всех влюбленных, спустя всего полтора месяца после того, как начали строить отношения. Терехов стал на одно колено с больших букетом роз и заявил: Карпа – именно та женщина, без которой он не сможет жить.

Актрисе из "Женского квартала" сделали предложение

И нисколько не удивительно, что социальных сетях поговаривают об интересном положении певицы.

"О, эти социальные сети! Да, мне сейчас часто пишут: "Наташа, ты поправилась или вас можно поздравить?". Но скажу одно, я считаю, что назначение каждой женщины – быть мамой. Но знаю еще второй моментик, что счастье любит тишину", – призналась Наталка Карпа в эфире канала "Украина".

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Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Певица, Артистка, Наталка Карпа.
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