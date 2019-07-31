Танцы со звездами 2019: скандальная MARUV примет участие в новом сезоне шоу

Долгожданный сезон шоу "Танцы со звездами 2019" начнется уже 25 августа. Сейчас к шоу присоединились телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко, звезда "Свингеров" Михаил Кукуюк, телеведущие Надежда Матвеева и Людмила Барбир, актеры Алексей Яровенко и Ксения Мишина, телеведущий Даниэль Салем.
Теперь к ним присоединилась певица MARUV.
В проекте оценивать выступления звезд будут: прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и знаменитый Франциско Гомес.
"Это будет взрыв. Эпатажная и яркая артистка MARUV принимает #танціззіркамиchallenge и будет участвовать в новом сезоне "Танцы со звездами", – говорится на официальной странице проекта в Instagram.
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Це буде вибухово Епатажна та яскрава артистка MARUV @maruvofficial приймає #танціззіркамиchallenge і братиме участь у новому сезоні Танці з зірками. Цікаво побачити співачку на паркеті? Тим часом дискобол обирає нових учасників сезону і прямує до Поліграфа Шарікоff, більш відомого як Серьога, олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Анни Різатдінової і тренера «Голос.Діти» Позитива. @poligrafofficial @anna_rizatdinova @positiff
В публикации добавляется, что MARUV передала эстафету "Полиграфу Шарикоff, более известного как Серега, олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Анне Ризатдиновой и тренеру "Голос.Дети" Позитиву".