Танцы со звездами 2019: скандальная MARUV примет участие в новом сезоне шоу

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Це буде вибухово Епатажна та яскрава артистка MARUV @maruvofficial приймає #танціззіркамиchallenge і братиме участь у новому сезоні Танці з зірками. Цікаво побачити співачку на паркеті? Тим часом дискобол обирає нових учасників сезону і прямує до Поліграфа Шарікоff, більш відомого як Серьога, олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Анни Різатдінової і тренера «Голос.Діти» Позитива. @poligrafofficial @anna_rizatdinova @positiff