Скачать
Среда, 31.07.2019
Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
ЕБРР приобрел бонды Нафтогаза
ЕБРР приобрел бонды Нафтогаза
В УХЛ может появиться новый киевский клуб
В УХЛ может появиться новый киевский клуб
Танцы со звездами 2019: известен новый участник танцевального шоу
Танцы со звездами 2019: известен новый участник танцевального шоу

Танцы со звездами 2019: скандальная MARUV примет участие в новом сезоне шоу

Танцы со звездами 2019: скандальная MARUV примет участие в новом сезоне шоу
18:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Скандальная певица MARUV приняла участие в #танціззіркамиchallenge и станет участницей проекта "Танцы со звездами 2019"

Долгожданный сезон шоу "Танцы со звездами 2019" начнется уже 25 августа. Сейчас к шоу присоединились телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко, звезда "Свингеров" Михаил Кукуюк, телеведущие Надежда Матвеева и Людмила Барбир, актеры Алексей Яровенко и Ксения Мишина, телеведущий Даниэль Салем.

Теперь к ним присоединилась певица MARUV.

В проекте оценивать выступления звезд будут: прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и знаменитый Франциско Гомес.

"Это будет взрыв. Эпатажная и яркая артистка MARUV принимает #танціззіркамиchallenge и будет участвовать в новом сезоне "Танцы со звездами", – говорится на официальной странице проекта в Instagram.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Це буде вибухово Епатажна та яскрава артистка MARUV @maruvofficial приймає #танціззіркамиchallenge і братиме участь у новому сезоні Танці з зірками. Цікаво побачити співачку на паркеті? Тим часом дискобол обирає нових учасників сезону і прямує до Поліграфа Шарікоff, більш відомого як Серьога, олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Анни Різатдінової і тренера «Голос.Діти» Позитива. @poligrafofficial @anna_rizatdinova @positiff

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Танцы со звездами 2019: известен новый участник танцевального шоу

В публикации добавляется, что MARUV передала эстафету "Полиграфу Шарикоff, более известного как Серега, олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Анне Ризатдиновой и тренеру "Голос.Дети" Позитиву".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Певица, Танцы со звездами, MARUV, Танцы со звездами 2019, Участники танцев со звездами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником
02 Гороскоп на завтра, 31 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
04 Медики назвали снижающее кровяное давление ягоды
05 У Зеленского планируют масштабную приватизацию: начнут с банков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Украина стала на путь стран ЕС 1990-х годов
СМИ: Украина стала на путь стран ЕС 1990-х годов
Новой главой набсовета ПриватБанка избрана Шэрон Иcки
Новой главой набсовета ПриватБанка избрана Шэрон Иcки
Боевики пять раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
Боевики пять раз нарушили "режим тишины"
Танцы со звездами 2019: скандальная MARUV примет участие в новом сезоне шоу
Танцы со звездами 2019: скандальная MARUV примет участие в новом сезоне шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь