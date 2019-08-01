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Дмитрий Комаров опубликовал новое фото с братом и сестрой

Дмитрий Комаров опубликовал новое фото с братом и сестрой
09:35 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Дмитрий Комаров поделился новым снимком из путешествия по Франции.

Популярный ведущий канала "1+1", звезда проекта "Мир наизнанку" Как выяснилось, знаменитость отправился в Париж не сам, а в компании своих брата и сестры, которые являются двойняшками. 

На своей странице в Instagram Дмитрий опубликовала фотографию, на которой запечатлен с с Ангелиной и Николаем. На свежем селфи ведущий с родственниками позирует на фоне Эйфелевой башни. 

"Этой фотографией возле символа любви мы хотим поделиться своей любовью. Впервые мы втроем в мировом сердце любви и путешествий – возле Эйфелевой башни в Париже. В такие моменты понимаешь, как здорово иметь большую семью. Братья и сестры, когда становятся взрослыми, должны стать лучшими друзьями. У нас получилось именно так. И хоть у каждого уже есть своя семья и "вторые половинки", а видимся мы реже, но становимся все дружнее", - подписал новый кадр Комаров. 

 
 
 
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Публикация от Angelina Komarova (@komarova_angelina)

Также Дмитрий немного рассказал подписчикам о брате и сестре. В частности, он сообщил, как Николай и Ангелина относятся к соцсетям.  

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"Брат не любит соцсети, никогда не "втыкает" в ленту инстаграма, снимает исключительно на пленочную камеру. Сестра – блогер, поэтому не выпускает телефон из рук, все время что-то снимает. И просит брата, который не любит соцсети, сфоткать ее в инсту. На что Коля с ироничной улыбкой все же соглашается. Любя. Думаю, многим мужикам это "инстаграмное" ощущение знакомо. Часто сестра просит именно Колю, потому что я тоже могу "улететь в телефон" надолго, но не в соцсети. У меня нон-стоп идет монтаж программ, и нужно всегда быть на связи с редакцией", - признался ведущий "Мира наизнанку".

Позже сестра Дмитрия, Ангелина также поделилась фотографиями с братьями из путешествия во Франции.

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Франция, Знаменитость, Сестра, Брат, Дмитрий Комаров, Новое фото, Путешествие Францию, Звезда проекта.
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