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Четверг, 01.08.2019
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Тина Кароль показала, как выглядит без косметики

Тина Кароль показала, как выглядит без косметики
10:30 Сегодня Телеграф instagram.com

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль опубликовала новое видео в своем Instagram.

Украинская певица Тина Кароль — настоящая любимица публики. Ее творчество не знает границ, ведь композиции артистки слушают далеко за пределами нашей страны.

Благодаря виртуозным вокальным навыкам и лирическим душевным песням, ее треки трогают огромную аудиторию, а слова становятся для многих настоящими мантрами по жизни. Многие фанаты увековечивают строчки из ее песен и портреты Тины на своем теле в виде татуировок.

Сегодня, 1 августа, Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новое видео. На нем певица запечатлена в одном банном халате со слегка припухшим после сна лицом без грамма косметики. На записи артитска призвала поклонников пользоваться новым фильтром ("маской") в Instargam с символикой ее фан-клуба ФанТина. 

Новая Instagram Маска Tina Karol FanTina уже доступна! Переходите в свои истории и балуйтесь в удовольствие!" - написала под видео певица.

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Поклонники принялись обсуждать облик любимой звезды в комментариях: "Ой какая миленькая с утра", "Хорошик, голубоглазая", "Прелестное создание", "Бубусик".

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Тина Кароль, Макияж, Видео, Знаменитости, Утро, Украинская певица.
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