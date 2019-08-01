Тина Кароль показала, как выглядит без косметики

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль опубликовала новое видео в своем Instagram.

Украинская певица Тина Кароль — настоящая любимица публики. Ее творчество не знает границ, ведь композиции артистки слушают далеко за пределами нашей страны.

Благодаря виртуозным вокальным навыкам и лирическим душевным песням, ее треки трогают огромную аудиторию, а слова становятся для многих настоящими мантрами по жизни. Многие фанаты увековечивают строчки из ее песен и портреты Тины на своем теле в виде татуировок.

Сегодня, 1 августа, Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новое видео. На нем певица запечатлена в одном банном халате со слегка припухшим после сна лицом без грамма косметики. На записи артитска призвала поклонников пользоваться новым фильтром ("маской") в Instargam с символикой ее фан-клуба ФанТина.

Новая Instagram Маска Tina Karol FanTina уже доступна! Переходите в свои истории и балуйтесь в удовольствие!" - написала под видео певица.

Поклонники принялись обсуждать облик любимой звезды в комментариях: "Ой какая миленькая с утра", "Хорошик, голубоглазая", "Прелестное создание", "Бубусик".