Экс-супруга нового бойфренда Леди Гаги иронично прокомментировала их роман

Новости шоу бизнеса: В своем Instagram женщина оставила неоднозначное сообщение со своим фото, которое подписала "Poker Face".

Несколько дней назад поклонники певицы Леди Гаги были поражены неожиданной новостью – она завязала новые отношения с известным саунд-продюсером Дэном Хартоном. Его бывшая жена уже иронично прокомментировала роман.

Как сообщалось, что ранее Дэн Хартон в течение 5 лет был женат на акрисе Отемн Гуззарди (Autumn Guzzardi).

Именно такое название имеет один из самых известных хитов Леди Гаги, который вышел в 2009 году и покорил весь мир. Фанаты сразу же поняли намек Отемн и быстро решили поддержать экс-супругу Хартона, оскорбляя тем самым Леди Гагу.

К слову, страницу Леди Гаги также недавно атаковали российские комментаторы, обвиняя артистку в разрыве отношений Брэдли Купера и Ирины Шейк.

Напомним, певица решила объяснить поклонникам своей Instagram-страницы, почему она отдает предпочтение таким ярким образам.