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Экс-супруга нового бойфренда Леди Гаги иронично прокомментировала их роман

Экс-супруга нового бойфренда Леди Гаги иронично прокомментировала их роман
13:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: В своем Instagram женщина оставила неоднозначное сообщение со своим фото, которое подписала "Poker Face".

Несколько дней назад поклонники певицы Леди Гаги были поражены неожиданной новостью – она завязала новые отношения с известным саунд-продюсером Дэном Хартоном. Его бывшая жена уже иронично прокомментировала роман. 

Как сообщалось, что ранее Дэн Хартон в течение 5 лет был женат на акрисе Отемн Гуззарди (Autumn Guzzardi).

Именно такое название имеет один из самых известных хитов Леди Гаги, который вышел в 2009 году и покорил весь мир. Фанаты сразу же поняли намек Отемн и быстро решили поддержать экс-супругу Хартона, оскорбляя тем самым Леди Гагу. 

 
 
 
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Poker Face #actress #broadway #headshot #nyc #musicals #offbroadway #rock #beauty #pop

Публикация от Autumn Guzzardi (@autumnguzzardi)

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К слову, страницу Леди Гаги также недавно атаковали российские комментаторы, обвиняя артистку в разрыве отношений Брэдли Купера и Ирины Шейк.

Напомним, певица решила объяснить поклонникам своей Instagram-страницы, почему она отдает предпочтение таким ярким образам.

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Все по теме:

Леди Гага, Роман, Отношения, Знаменитости, Певица, Бойфренд, Дэн Хартон.
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