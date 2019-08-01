Экс-супруга нового бойфренда Леди Гаги иронично прокомментировала их роман

Несколько дней назад поклонники певицы Леди Гаги были поражены неожиданной новостью – она завязала новые отношения с известным саунд-продюсером Дэном Хартоном. Его бывшая жена уже иронично прокомментировала роман.
Как сообщалось, что ранее Дэн Хартон в течение 5 лет был женат на акрисе Отемн Гуззарди (Autumn Guzzardi).
Именно такое название имеет один из самых известных хитов Леди Гаги, который вышел в 2009 году и покорил весь мир. Фанаты сразу же поняли намек Отемн и быстро решили поддержать экс-супругу Хартона, оскорбляя тем самым Леди Гагу.
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К слову, страницу Леди Гаги также недавно атаковали российские комментаторы, обвиняя артистку в разрыве отношений Брэдли Купера и Ирины Шейк.
Напомним, певица решила объяснить поклонникам своей Instagram-страницы, почему она отдает предпочтение таким ярким образам.