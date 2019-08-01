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Четверг, 01.08.2019
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Меган Маркл поделилась своими неопубликованными фото
Меган Маркл поделилась своими неопубликованными фото

Меган Маркл поделилась своими неопубликованными фото

Меган Маркл поделилась своими неопубликованными фото
14:26 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Спустя пару дней герцогиня Сассекская опубликовала серию фото, сделанных во время беременности, которые еще никто не видел.

На этой неделе поклонники Меган Маркл смогли оценить обложку к ее авторскому выпуску британского Vogue и увидеть закадровые ролики. 

Беременную Меган запечатлели во время визита в благотворительную организацию Smart Works Charity. В описании к снимкам говорится, что герцогиня была тронута тем, как она помогает женщинам в трудоустройстве, подбирая для них одежду и обучая навыкам, необходимым для работы. Однако Маркл заметила, что, хоть одежду жертвовали в достаточном объеме, многие предметы гардероба не сочетались и не подходили по размеру, что мешало в достижении четкой цели: придать женщинам уверенности перед походом на собеседование.

А потому начиная с этой осени Меган будет поддерживать организацию Smart Works, чтобы обеспечить нуждающихся подходящей для работы одеждой. В этой инициативе герцогиню поддержали четыре бренда: Marks & Spencer, John Lewis & Partners, Jigsaw и Misha Nonoo. 

 
 
 
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Публикация от Меган Маркл / Meghan Markle (@duchessofsussex_daily)

Меган Маркл выпустит лимитированную коллекцию вместе с брендом Marks and Spencer

В комментариях старания Маркл оценили многие пользователи: "Только посмотрите, она была беременна, но продолжала работать. Настоящая американская принцесса", "Меган такая сильная, что хейтеры устанут раньше", "Мне нравится, что она не просто сидит на месте и выглядит красиво. Она осознает свои возможности и делает все, что в ее силах. Они с Гарри потрясающая пара".

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