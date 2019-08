Звезду фильма "Капитан Марвел" подловили с новым молодым человеком

Как сообщают журналисты The Daily Mail, новоиспеченная пара засветилась возле обычного продуктового магазина в Лос-Анджелесе. Сначала в западных СМИ назвали избранника звезды Marvel "таинственным незнакомцем", однако после распространения фото в сети идентифицировали его. Бойфрендом Бри Ларсон оказался 32-летний актер Элайджа Аллан-Блиц.

На свидание 29-летняя звезда надела обычный летний сарафан с цветочным принтом и обувь без каблуков. Бри Ларсон и Элайджа Аллан-Блиц сходили на шопинг, не скрывая своих чувств. Папарацци заметили актеров на парковочной площадке и в магазине, где влюбленные целовались.

Элайджа Аллан-Блиц длительное время работал в популярном журнале TIME и играл второстепенные роли в голливудских фильмах. Поэтому в западных СМИ подозревают, что знаменитости могли встретиться на одной из съемок.

imagine trying to get some cereal and you see brie larson making out with her boyfriend in the middle of the grocery store pic.twitter.com/02bh1KrVQI

why everyone seemed so petty and mad that brie larson dating a guy? why yall making the #brielarsonisoverparty tag??? leave her alone we don't even know what her sexuality- pic.twitter.com/1FtUeBuciu

— hira. (@whitewolfbxrnes) July 31, 2019