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Оля Цибульская похвасталась идеальной кожей без макияжа

Оля Цибульская похвасталась идеальной кожей без макияжа
12:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 1 августа, Оля Цибульская опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская певица Оля Цибульская опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором она запечатлена без макияжа.

33-летняя ведущая Ольга Цибульская ведет активную жизнь, успевая выпускать не только новые клипы и участвовать во всевозможных проектах, но и воспитывать четырехлетнего сына, подумывая о том, что уже и пора заводить дочку. Недавно в своем Instagram она сделала первое официальное заявление о том, собирается ли идти в Верховную Раду Украины в качестве депутата.

На фото певица запечатлена в международном аэропорту "Борисполь", что под Киевой. По всей видимости, артистка собралась лететь в отпуск с семьей. На снимке звезда предстала перед зрителями без макияжа и с растрепанными волосами. 

 
 
 
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Якщо любиш досі- прилітай Такий лист я отримала від свого теперішнього чоловіка 5 років тому у конверті Написав від руки в часи гаджетів і вклав у конверт квитки на літак. Так ми опинились після довгої розлуки в Парижі і привезли звідти Нестора Тепер #париж місто моєї сили і слабкості А ти куди хочеш зараз?залайкаю найактивніши p.s. Переможниця #мореякти уже в сторіс #вихідвборисполі #літак

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

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"Якщо любиш досі - прилітай. Такий лист я отримала від свого теперішнього чоловіка 5 років тому у конверті. Написав від руки в часи гаджетів і вклав у конверт квитки на літак. Так ми опинились після довгої розлуки в Парижі і привезли звідти Нестора. Тепер Париж місто моєї сили і слабкості ", - написала под фото Цибульская.

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Косметика, Макияж, Знаменитости, Певица, Артистка, Оля Цибульская.
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