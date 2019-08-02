Оля Цибульская похвасталась идеальной кожей без макияжа

Новости шоу бизнеса: Вчера, 1 августа, Оля Цибульская опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская певица Оля Цибульская опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором она запечатлена без макияжа.

33-летняя ведущая Ольга Цибульская ведет активную жизнь, успевая выпускать не только новые клипы и участвовать во всевозможных проектах, но и воспитывать четырехлетнего сына, подумывая о том, что уже и пора заводить дочку. Недавно в своем Instagram она сделала первое официальное заявление о том, собирается ли идти в Верховную Раду Украины в качестве депутата.

На фото певица запечатлена в международном аэропорту "Борисполь", что под Киевой. По всей видимости, артистка собралась лететь в отпуск с семьей. На снимке звезда предстала перед зрителями без макияжа и с растрепанными волосами.

"Якщо любиш досі - прилітай. Такий лист я отримала від свого теперішнього чоловіка 5 років тому у конверті. Написав від руки в часи гаджетів і вклав у конверт квитки на літак. Так ми опинились після довгої розлуки в Парижі і привезли звідти Нестора. Тепер Париж місто моєї сили і слабкості ", - написала под фото Цибульская.