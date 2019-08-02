"Однажды в Голливуде": Ди Каприо, Тарантино, Марго Робби и Питт посетили премьеру в Лондоне

Новости шоу бизнеса: Накануне, 1 августа, презентация одного из самых ожидаемых фильмов 2019 года состоялась в Sony Center, в центре Берлина.

Очаровательная Марго Робби в сопровождении эффектных мужчин-коллег по съемочной площадке и создатель фильма "Однажды в Голливуде" вечером 1 августа представляли картину в Берлине. Премьера ожидаемой ленты стартует в крупных городах мира с бешеной скоростью.

На днях Марго Робби с Ди Каприо и Питтом посетили фотокол и премьеру драмы Фантастическая четверка: Робби, Ди Каприо, Питт и Тарантино посетили премьеру фильма в Лондоне "Однажды в Голливуде" в Лондоне, а уже через несколько дней блистали на красной дорожке в столице Германии.

Для светского события Марго Робби выбрала свободное вечернее платье в цвете хаки с глубоким декольте. Ее прическа, как всегда, была довольно естественной, а глаза символически подведены золотистыми тенями, ведь в фильме, где она играет одну из главных ролей, рассказывается именно о "золотом веке" Голливуда.

А вот что касается ее трех спутников, Квентина Тарантино, Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо, они выглядели довольно элегантно и даже строго. Мужчины надели на красную дорожку черные смокинги и рубашки. Белую предпочел лишь оскароносный Ди Каприо.