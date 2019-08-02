Светлана Тарабарова умилила сеть чувственным фото с сыном

Украинская певица Светлана Тарабарова старается не показывать в сети лицо своего сына, впрочем все равно умилила сеть чувственным фото с малышом.
Светлана Тарабарова сразу после рождения сына вышла из декрета и начала активно работать.
10 сентября 2018 года певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Ее сын Иван появился на свет в 23:25, поэтому артистка назвала свой новый альбом именно этими цифрами.
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Найсолодкіше літо Перші кроки .. не передати словами наші хвилювання. ⠀ Як настрій, люди?) ⠀ #familytime #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Первенцу Светланы Тарабаровой уже 10 месяцев, однако она не знакомит публику с ребенком слишком близко. Уже вскоре сыну звездной мамы исполнится 1 год, поэтому, возможно, знаменитость сделает так, как Джамала, которая перед первым днем рождения сына показала его лицо.
"Самое сладкое лето. Первые шаги – не передать словами наши волнения", – написала звезда под заметкой в Instagram.