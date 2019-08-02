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Светлана Тарабарова умилила сеть чувственным фото с сыном

Светлана Тарабарова умилила сеть чувственным фото с сыном
14:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Однако звезда несмотря на большое количество работы все же уделяет время своему сыну.

Украинская певица Светлана Тарабарова старается не показывать в сети лицо своего сына, впрочем все равно умилила сеть чувственным фото с малышом. 

Светлана Тарабарова сразу после рождения сына вышла из декрета и начала активно работать. 

10 сентября 2018 года певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Ее сын Иван появился на свет в 23:25, поэтому артистка назвала свой новый альбом именно этими цифрами. 

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Первенцу Светланы Тарабаровой уже 10 месяцев, однако она не знакомит публику с ребенком слишком близко. Уже вскоре сыну звездной мамы исполнится 1 год, поэтому, возможно, знаменитость сделает так, как Джамала, которая перед первым днем рождения сына показала его лицо. 

"Самое сладкое лето. Первые шаги – не передать словами наши волнения", – написала звезда под заметкой в Instagram.

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Сын, Фото, Знаменитость, Украинская певица, Светлана Тарабарова, Фото с сыном.
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