Светлана Тарабарова умилила сеть чувственным фото с сыном

Новости шоу бизнеса: Однако звезда несмотря на большое количество работы все же уделяет время своему сыну.

Украинская певица Светлана Тарабарова старается не показывать в сети лицо своего сына, впрочем все равно умилила сеть чувственным фото с малышом.

Светлана Тарабарова сразу после рождения сына вышла из декрета и начала активно работать.

10 сентября 2018 года певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Ее сын Иван появился на свет в 23:25, поэтому артистка назвала свой новый альбом именно этими цифрами.

Первенцу Светланы Тарабаровой уже 10 месяцев, однако она не знакомит публику с ребенком слишком близко. Уже вскоре сыну звездной мамы исполнится 1 год, поэтому, возможно, знаменитость сделает так, как Джамала, которая перед первым днем рождения сына показала его лицо.

"Самое сладкое лето. Первые шаги – не передать словами наши волнения", – написала звезда под заметкой в Instagram.