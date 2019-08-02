Проклятие сбывается: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

Новости шоу бизнеса: Сирша Кеннеди-Хилл продолжительное время страдала от депрессии.

Сегодня СМИ сообщили о смерти 22-летней Сирши Кеннеди-Хилл, внучки бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди.

По информации The New York Post, девушка скончалась от передозировки наркотиков. Ее тело было обнаружено в семейном поместье в Барнстейбле под Бостоном, которое также было известно как "летний Белый дом" президента Джона Кеннеди.

"Наши сердца разбиты потерей нашей любимой Сирши. Ее жизнь была наполнена надеждой, обещанием и любовью", – прокомментировала семья скончавшейся.

Напомним, что и судьба других членов рода Кеннеди была довольно трагична, из-за чего многие давно говорят о проклятии клана. Так, Джон и его брат Роберт Кеннеди были убиты; Джо Кеннеди - младший, сын Джона и Жаклин Кеннеди, погиб в авиакатастрофе.

Непростой была судьба и у отца Сирши Пола Майкла Хилла: он отсидел в тюрьме 15 лет по ложному обвинению во взрывах, совершенных Ирландской республиканской армией в 1974 году. От передозировки наркотиков скончался и дядя Сирши, Дэвид Энтони Кеннеди.