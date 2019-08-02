Скачать
Пятница, 02.08.2019
Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия
Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия
Адвокат судьи Вовка: Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления нет
Адвокат судьи Вовка: Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления нет
Украинский паралимпиец с рекордом переплыл Ла-Манш (Видео)
Украинский паралимпиец с рекордом переплыл Ла-Манш (Видео)
Проклятие сбывается: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками
Проклятие сбывается: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

Проклятие сбывается: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

Проклятие сбывается: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками
17:51 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса: Сирша Кеннеди-Хилл продолжительное время страдала от депрессии.

Сегодня СМИ сообщили о смерти 22-летней Сирши Кеннеди-Хилл, внучки бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди.

По информации The New York Post, девушка скончалась от передозировки наркотиков. Ее тело было обнаружено в семейном поместье в Барнстейбле под Бостоном, которое также было известно как "летний Белый дом" президента Джона Кеннеди.

"Наши сердца разбиты потерей нашей любимой Сирши. Ее жизнь была наполнена надеждой, обещанием и любовью", – прокомментировала семья скончавшейся.

В Киеве в страшном ДТП разбился известный диджей

Напомним, что и судьба других членов рода Кеннеди была довольно трагична, из-за чего многие давно говорят о проклятии клана. Так, Джон и его брат Роберт Кеннеди были убиты; Джо Кеннеди - младший, сын Джона и Жаклин Кеннеди, погиб в авиакатастрофе.

Непростой была судьба и у отца Сирши Пола Майкла Хилла: он отсидел в тюрьме 15 лет по ложному обвинению во взрывах, совершенных Ирландской республиканской армией в 1974 году. От передозировки наркотиков скончался и дядя Сирши, Дэвид Энтони Кеннеди.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Умерла, Альманах-2019, Роберт Кеннеди, Сирша Кеннеди-Хилл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
02 День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день
03 Приметы и обряды на 2 августа - День Ильи
04 Дожди, грозы и шквалы: погода в Украине на выходных
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 2 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
РФ официально выходит из ракетного договора - МИД
РФ официально выходит из ракетного договора - МИД
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
Кличко-младший может возглавить партию Удар
Кличко-младший может возглавить партию Удар
Компания Xiaomi представила кардиограф весом 33 грамма
Компания Xiaomi представила кардиограф весом 33 грамма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь