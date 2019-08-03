В черно-белом платье: королева Летиция с детьми и свекровью посетили балет

Новости шоу бизнеса: 2 августа женщины с испанской королевской семьи организовали второй совместный выход и посетили балет "Лебединое озеро".

Для выхода королева Испании Летиция надела роскошное черно-белое полосатое платье, которое соблазнительно подчеркнуло ее фигуру и сделало акцент на декольте.

Добавим, что чаще всего экс-журналистка надевает сдержанный наряд, который выглядит элегантно и со вкусом, однако не сексуально. Поэтому последний выход действительно поразил всех поклонников королевской семьи.

Вместе с испанской королевой были ее дочери Леонор и София, а также мать Филиппа VI София, которая примерила широкое синее платье с ярким принтом и белые брюки.

Добавим, что в апреле 2018 года, во время пасхальной службы, на которую пожаловали король Филипп, его мать София Греческая и жена королева Летиция с детьми, многих поклонников королевской семьи потрясла странная сцена.

Так, перед объективами камер королева София пыталась сфотографироваться с внуками, однако мама Летиция начала некорректно препятствовать этому.

Тогда СМИ начали распространять слухи о конфликте между женщинами.