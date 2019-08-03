Олег Винник показал себя без бороды: забавное фото

Новости шоу бизнеса: Украинский артист попросил своих больших поклонниц дать совет касательно его имиджа.

На днях Олег Винник опубликовал в своем Instagram фото, на котором тот запечатлен без привычной щетины.

В подписи к снимку артист поинтересовался у подписчиц, стоит ли ему снова отращивать бороду.

Мнения поклонниц разделились. Одни стали заверять Олега, что легкая небритость и щетина придают ему брутальности и мужества, другие - что без бороды он выглядит гораздо моложе и "свежее".

View this post on Instagram З бородою чи без? A post shared by Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) on Jul 25, 2019 at 1:27am PDT

"С легкой бородой. Без нее вы как пупсик какой-то, честно", "С бородой презентабельнее, а без нее выглядите моложе", "Однозначно с бородой. Она придает вам мужества и брутальности. А без нее вы проосто милый".