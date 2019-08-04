Активный отдых: Алисса Милано прокатилась на катере в полном семействе

Находясь с семьей на отдыхе на Озере Тахо в Калифорнии, звезда прокатила семью на катере.
Алисса поделилась фотографиями и впечатлениями от водной прогулки на своей странице в Instagram.
В компании мужа Дэвида Баглиари, 8-летнего сына Майло Томаса и 5-летней дочери Элизабеллы актриса каталась на катере. Причем управляла им сама Алисса.
Для прогулки на катере звезда надела черное бикини и джинсовые мини-шорты с бахромой. Ее волосы были распущены и развевались на ветру, когда Алисса была за штурвалом и рассекала воды пресного озера.
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"Нет ничего более волшебного, чем озеро Тахо летом", - подписала свой пост актриса. Фолловеры согласились с Алиссой: "Да, это действительно магическое место, завораживающее своей красотой", "Алисса, прекрасно смотритесь с роли капитана", "Прекрасная женщина! У вас замечательная семья", - комментировали пост поклонники.