Активный отдых: Алисса Милано прокатилась на катере в полном семействе

Новости шоу бизнеса: Одна из самых миниатюрных звезд Голливуда 46-летняя Алисса Милано прекрасно управляется с водным транспортом.

Находясь с семьей на отдыхе на Озере Тахо в Калифорнии, звезда прокатила семью на катере.

Алисса поделилась фотографиями и впечатлениями от водной прогулки на своей странице в Instagram.

В компании мужа Дэвида Баглиари, 8-летнего сына Майло Томаса и 5-летней дочери Элизабеллы актриса каталась на катере. Причем управляла им сама Алисса.

Для прогулки на катере звезда надела черное бикини и джинсовые мини-шорты с бахромой. Ее волосы были распущены и развевались на ветру, когда Алисса была за штурвалом и рассекала воды пресного озера.

View this post on Instagram Nothing more magical than Lake Tahoe in the summer. A post shared by Alyssa Milano (@milano_alyssa) on Aug 2, 2019 at 6:34am PDT

"Нет ничего более волшебного, чем озеро Тахо летом", - подписала свой пост актриса. Фолловеры согласились с Алиссой: "Да, это действительно магическое место, завораживающее своей красотой", "Алисса, прекрасно смотритесь с роли капитана", "Прекрасная женщина! У вас замечательная семья", - комментировали пост поклонники.