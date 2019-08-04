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Активный отдых: Алисса Милано прокатилась на катере в полном семействе

Активный отдых: Алисса Милано прокатилась на катере в полном семействе
10:37 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Одна из самых миниатюрных звезд Голливуда 46-летняя Алисса Милано прекрасно управляется с водным транспортом.

Находясь с семьей на отдыхе на Озере Тахо в Калифорнии, звезда прокатила семью на катере.

Алисса поделилась фотографиями и впечатлениями от водной прогулки на своей странице в Instagram.

В компании мужа Дэвида Баглиари, 8-летнего сына Майло Томаса и 5-летней дочери Элизабеллы актриса каталась на катере. Причем управляла им сама Алисса.

Для прогулки на катере звезда надела черное бикини и джинсовые мини-шорты с бахромой. Ее волосы были распущены и развевались на ветру, когда Алисса была за штурвалом и рассекала воды пресного озера.

 
 
 
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Nothing more magical than Lake Tahoe in the summer.

A post shared by Alyssa Milano (@milano_alyssa) on

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"Нет ничего более волшебного, чем озеро Тахо летом", - подписала свой пост актриса. Фолловеры согласились с Алиссой: "Да, это действительно магическое место, завораживающее своей красотой", "Алисса, прекрасно смотритесь с роли капитана", "Прекрасная женщина! У вас замечательная семья", - комментировали пост поклонники.

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Катер, Фото, Американская актриса, Алисса Милано, Озеро Тахо.
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