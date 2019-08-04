СМИ: Кара Делевинь сыграла тайную свадьбу с актрисой Эшли Бенсон

Новости шоу бизнеса: Знаменитая модель и актриса Кара Делевинь завершила холостяцкие будни: в западных СМИ утверждают, что звезда поженилась со своей возлюбленной Эшли Бенсон.

Не успели поклонники Кары и Эшли порадоваться их помолвке, как знаменитости поспешно пошли к алтарю. Церемонию пара устроила втайне, поэтому журналисты The Sun не смогли сделать первые фото с их свадьбы.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон приехали в Лас-Вегас накануне торжественной церемонии. Пара поселилась в одном из отелей города и заказала венчание в неприметной часовне. Ее владелец Майкл Келли рассказал журналистам, что к алтарю актрисы пришли в черных нарядах, а венчание провел любитель Элвиса Пресли.

"Они были уверены в том, что делают. И они демонстрировали уверенность в том, что значат друг для друга. С их лиц не сходили улыбки", – рассказал Майкл Келли.

Вся церемония обошлась звездной паре в 300 долларов. Кара Делевинь и Эшли Бенсон решили не привлекать лишнего внимания к особому празднику, поэтому не публикуют ни одного фото со своей свадьбы. Однако от традиций звезды не отказались: обе красавицы обменялись клятвами, держа в руке букет. После свадьбы Кара и Эшли уехали из часовни на розовом кадиллаке.