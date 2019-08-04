Скачать
Воскресенье, 04.08.2019
В ГСЧС показали, как разминируют Донбасс и восстанавливают дома (Фото)
В ГСЧС показали, как разминируют Донбасс и восстанавливают дома (Фото)
Климкин дал неутешительный "миграционный" прогноз
Климкин дал неутешительный "миграционный" прогноз
Ливерпуль - Манчестер Сити: где и когда смотреть матч
Ливерпуль - Манчестер Сити: где и когда смотреть матч
Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения

СМИ: Кара Делевинь сыграла тайную свадьбу с актрисой Эшли Бенсон

СМИ: Кара Делевинь сыграла тайную свадьбу с актрисой Эшли Бенсон
14:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая модель и актриса Кара Делевинь завершила холостяцкие будни: в западных СМИ утверждают, что звезда поженилась со своей возлюбленной Эшли Бенсон.

Не успели поклонники Кары и Эшли порадоваться их помолвке, как знаменитости поспешно пошли к алтарю. Церемонию пара устроила втайне, поэтому журналисты The Sun не смогли сделать первые фото с их свадьбы.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон приехали в Лас-Вегас накануне торжественной церемонии. Пара поселилась в одном из отелей города и заказала венчание в неприметной часовне. Ее владелец Майкл Келли рассказал журналистам, что к алтарю актрисы пришли в черных нарядах, а венчание провел любитель Элвиса Пресли.

"Они были уверены в том, что делают. И они демонстрировали уверенность в том, что значат друг для друга. С их лиц не сходили улыбки", – рассказал Майкл Келли.

Аманда Сейфрид в роскошном желтом платье посетила премьеру фильма

Вся церемония обошлась звездной паре в 300 долларов. Кара Делевинь и Эшли Бенсон решили не привлекать лишнего внимания к особому празднику, поэтому не публикуют ни одного фото со своей свадьбы. Однако от традиций звезды не отказались: обе красавицы обменялись клятвами, держа в руке букет. После свадьбы Кара и Эшли уехали из часовни на розовом кадиллаке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Эшли Бенсон, Кара Делевинь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия обыскивает дно моря в оккупированном Крыму
02 Гороскоп на сегодня, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Итоги 3 августа: Зеленский в Трускавце, отставка Богдана, спикер Разумков и протесты в Москве
04 Гороскоп на завтра, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине: история праздника
День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине: история праздника
В Украину пришло осеннее похолодание до +18° с обильными дождями
В Украину пришло осеннее похолодание с обильными дождями
Уже для 800 россиян утро воскресенья закончилось в автозаках
Уже для 800 россиян утро воскресенья закончилось в автозаках
Дженсен Эклс намекнул на печальное завершение &quot;Сверхъестественного&quot;
Дженсен Эклс намекнул на печальное завершение "Сверхъестественного"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь