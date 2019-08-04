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Аманда Сейфрид в роскошном желтом платье посетила премьеру фильма
Аманда Сейфрид в роскошном желтом платье посетила премьеру фильма

Аманда Сейфрид в роскошном желтом платье посетила премьеру фильма

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Аманда Сейфрид в роскошном желтом платье посетила премьеру фильма
12:50 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса: Американская актриса блеснула в роскошном платье на красной дорожке в Лос-Анджелесе.

Вчера состоялась премьера фильма "Невероятный мир глазами Энцо", в котором актриса сыграла одну из главных ролей. Для торжественного выхода на красную дорожку Аманда выбрала платье от Oskar de la Renta яркого канареечного цвета.

Наряд с пышной юбкой и в полупрозрачную полоску звезда дополнила лаконичными босоножками с тонкими перемычками, минималистичным макияжем и незамысловатой прической.

Компанию на красной дорожке актрисе составили ее партнер по фильму Майло Вентимилья и четвероногие друзья, которые тоже участвовали в съемках.

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Ранее сообщалось, что американская актриса Аманда Сейфрид раскритиковала блогера-инфлюенсера Ариэль Чарнас за пропаганду "идеального тела".

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Оскар де ла Рента, Аманда Сейфрид, Премьера фильма, Невероятный мир глазами Энцо.
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