Аманда Сейфрид в роскошном желтом платье посетила премьеру фильма

Новости шоу бизнеса: Американская актриса блеснула в роскошном платье на красной дорожке в Лос-Анджелесе.

Вчера состоялась премьера фильма "Невероятный мир глазами Энцо", в котором актриса сыграла одну из главных ролей. Для торжественного выхода на красную дорожку Аманда выбрала платье от Oskar de la Renta яркого канареечного цвета.

Наряд с пышной юбкой и в полупрозрачную полоску звезда дополнила лаконичными босоножками с тонкими перемычками, минималистичным макияжем и незамысловатой прической.

Компанию на красной дорожке актрисе составили ее партнер по фильму Майло Вентимилья и четвероногие друзья, которые тоже участвовали в съемках.

Ранее сообщалось, что американская актриса Аманда Сейфрид раскритиковала блогера-инфлюенсера Ариэль Чарнас за пропаганду "идеального тела".