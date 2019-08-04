Джулианна Мур продемонстрировала яркий образ на улицах Нью-Йорка

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса стала гостьей утреннего шоу Good Morning America.

Для выхода в четверг, 1 августа, звезда надела роскошный и актуальный в этом сезоне костюм из коллекции Givenchy эффектного розового оттенка.

Дополнили образ 58-летней роскошной актрисы черные туфли на высокой платформе и бежевая сумка. Добавим, что именно такие over-size костюмы являются трендовыми, которые чаще всего сочетают с обувью на каблуках.

Добавим, розовый костюм несет едва заметный социальный подтекст, ведь женщина в таком цвете уже прекратила выглядеть "слабой и беззащитной". Наоборот! Он является прекрасной альтернативой черному одеянию и помогает выделиться и выглядеть солидно, стильно и сильно – как это сделала Джулианна Мур.

Splendida Julianne Moore in rosa! L'outfit è firmato Givenchy... Scoprite i look più belli dell'attrice qui https://t.co/AWdojVDGX5 pic.twitter.com/kMEdfFMbwR — Vogue Italia (@vogue_italia) August 2, 2019

Julianne Moore wore a bright pink Givenchy suit to Good Morning America in New York City on Thursday, August 1. (: Shutterstock) pic.twitter.com/WciLrjL2wB — LifeTime Gossip (@lifetimegossip) August 3, 2019

Напомним, что американская актриса Джулианна Мур попробовала себя в модных интерпретациях великих картин. Для иллюстрации этой идеи авторы статьи придумали отличную фотосессию: рыжеволосая актриса позировала в нарядах из последних коллекций модных домов, имитируя персонажей картин позапрошлого, прошлого и этого веков.