Джулианна Мур продемонстрировала яркий образ на улицах Нью-Йорка

Для выхода в четверг, 1 августа, звезда надела роскошный и актуальный в этом сезоне костюм из коллекции Givenchy эффектного розового оттенка.

Дополнили образ 58-летней роскошной актрисы черные туфли на высокой платформе и бежевая сумка. Добавим, что именно такие over-size костюмы являются трендовыми, которые чаще всего сочетают с обувью на каблуках.

Добавим, розовый костюм несет едва заметный социальный подтекст, ведь женщина в таком цвете уже прекратила выглядеть "слабой и беззащитной". Наоборот! Он является прекрасной альтернативой черному одеянию и помогает выделиться и выглядеть солидно, стильно и сильно – как это сделала Джулианна Мур.

Splendida Julianne Moore in rosa! L'outfit è firmato Givenchy... Scoprite i look più belli dell'attrice qui https://t.co/AWdojVDGX5 pic.twitter.com/kMEdfFMbwR

Julianne Moore wore a bright pink Givenchy suit to Good Morning America in New York City on Thursday, August 1. (: Shutterstock) pic.twitter.com/WciLrjL2wB

— LifeTime Gossip (@lifetimegossip) August 3, 2019