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Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения

Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения

Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения
15:46 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости шоу бизнеса: Принц Гарри решил публично поздравить жену с днем рождения.

Меган Маркл, герцогини Сассекской, сегодня, 4 августа, исполняется 38 лет.

На официальной странице королевской четы в Instagram герцог Сассекский опубликовал снимок любимой жены, который сопроводил трогательным поздравлением.

"С днем рождения, моя потрясающая жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении!" - с любовью, Г.", - подписал снимок принц Гарри.

 
 
 
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Wishing HRH The Duchess of Sussex a very Happy Birthday ‘Happy Birthday to my amazing wife. Thank you for joining me on this adventure!’ - Love, H Photo©️PA/Doug Peters

Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Как будет праздновать свой день рождения герцогиня Сассекская пока неизвестно, но на днях в СМИ говорилось о том, что она не будет устраивать грандиозную вечеринку по случаю праздника и спокойно отпразднует день рождения в кругу семьи.

У герцогини Сассекской день рождения: кто удостоился поздравить именинницу

Напомним, ранее также сообщалось, что жена принца Гарри будет отмечать праздник в замке Балморал в Шотландии, куда ее пригласила королева Елизавета II.

К поздравлениям принца Гарри присоединились и герцоги Кембриджские. "Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассекской", - написали на официальной странице в Instagram.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.
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