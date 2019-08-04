Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения

Новости шоу бизнеса: Принц Гарри решил публично поздравить жену с днем рождения.

Меган Маркл, герцогини Сассекской, сегодня, 4 августа, исполняется 38 лет.

На официальной странице королевской четы в Instagram герцог Сассекский опубликовал снимок любимой жены, который сопроводил трогательным поздравлением.

"С днем рождения, моя потрясающая жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении!" - с любовью, Г.", - подписал снимок принц Гарри.

Как будет праздновать свой день рождения герцогиня Сассекская пока неизвестно, но на днях в СМИ говорилось о том, что она не будет устраивать грандиозную вечеринку по случаю праздника и спокойно отпразднует день рождения в кругу семьи.

Напомним, ранее также сообщалось, что жена принца Гарри будет отмечать праздник в замке Балморал в Шотландии, куда ее пригласила королева Елизавета II.

К поздравлениям принца Гарри присоединились и герцоги Кембриджские. "Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассекской", - написали на официальной странице в Instagram.