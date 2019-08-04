У герцогини Сассекской день рождения: кто удостоился поздравить именинницу

В такой день принц Гарри решил публично поздравить свою любимую, чем растрогал сеть. Кроме этого, к своеобразному флешмобу присоединились все представители Букингемского дворца.
Первым поздравить любимую жену взялся принц Гарри. На их официальной странице в Instagram он разместил волшебное фото с Меган Маркл, сделанное во время австралийского турне. Тогда герцогиня Сассекская только объявила о беременности и предстала перед камерами с едва заметным животом. К трогательному снимку британский принц добавил не менее щемящее сообщение.
"С днем рождения, моя удивительная жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении! Люблю, Гарри", - написал герцог.
В стороне не остались и другие представители королевской семьи. В частности, на страницах принца Гарри и Кейт Миддлтон, Елизаветы II, принца Чарльза и герцогини Камиллы появились сообщения с пожеланиями счастливого дня рождения. Представители британской монархии подобрали любимые снимки, сделанные с герцогиней Сассекской, чем покорили всю сеть.
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Happy Birthday to The Duchess of Sussex. The Duchess was born on this day in 1981. PA Images @sussexroyal
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Wishing a very happy birthday to The Duchess of Sussex today!
Известно, что Меган Маркл не будет праздновать Меган Маркл во второй раз откажется от шумного празднования дня рождения, - СМИ свой день рождения с королевскими родственниками. Предварительно Ее Величество намеревалась сделать уютный семейный праздник в шотландской резиденции. Инсайдеры говорили, что Елизавета II даже заказала Стало известно, каким подарком Елизавета II наградит Меган Маркл на ее день рождения: детали у частного кондитера роскошный торт для невестки. Однако планы несколько изменились и Меган Маркл проведет 38-летие со своим сыном Арчи Харрисоном и мужем Гарри. К небольшому застолью в Виндзоре присоединятся ближайшие друзья супругов.
Это не первый раз Меган Маркл демонстрирует скромность в особый день. В 2018-м она с принцем Гарри праздновала день рождения на свадьбе его лучшего друга - Чарли ван Страубензи. Тогда королевская чета отказалась от собственной вечеринки и весь день провели на торжественной церемонии.