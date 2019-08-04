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Сальма Хайек пообщалась с Меган Маркл: о чем говорили

Сальма Хайек пообщалась с Меган Маркл: о чем говорили
16:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Актриса Сальма Хайек раскрыла подробности разговора с Меган Маркл.

Меган Маркл стала приглашенным редактором британского глянца Vogue и подготовила для сентябрьского выпуска яркую обложку, на которой изображены 15 известных женщин, а 16 фото она символически оставила пустым, чтобы каждая читательница примерила на себе роль героини выпуска. Среди приглашенных стала и актриса Сальма Хайек.

Сентябрьский выпуск британского Vogue вышел под названием "Силы для перемен" и посвящен сильным и влиятельным женщинам. Интересно, что о том, что новый выпуск создавала Меган Маркл знали только актриса Сальма Хайек и фотограф Питер Линдберг. Актриса рассказала, как жена принца Гарри лично позвонила ей и посоветовалась перед тем, как размещать ее фото на обложке.

Об этом Сальма рассказала изданию CNN.

Главный редактор британского Vogue Эдвард Еннинфул предупредил Сальму о том, что разговор с герцогиней Сассекской должен оставаться в тайне и никто не может знать об этом.

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По словам Сальмы, Меган рассказала ей, что восхищается ею и следит за ее карьерой, поэтому хотела бы работать вместе с ней для издания.

"Мне понравилось, что Меган не захотела фотографироваться для обложки", – добавила актриса.

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Vogue, Актриса, Сальма Хайек, Американская актриса, Меган Маркл.
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