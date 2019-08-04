Тина Кунаки и Венсан Кассель отправились на Гавайи: нежные фото

22-летняя модель Тина Кунаки, которая воспитывает дочь Амазони от 52-летнего мужчины Венсана Касселя, очаровала поклонников в социальных сетях совместными нежными снимками с любимым.
Новые фото Тина Кунаки опубликовала на своей странице в Instagram.
Как известно, счастливые супруги отправились на отдых к океану.
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На Гавайях влюбленные наслаждаются друг другом и демонстрируют, как вместе проводят время. На селфи Венсан позирует с цветком в волосах, а Тина нежно обнимает мужа.
Фото девушка лаконично подписала с помощью емодзи в виде сердца, подписчики также поражены от новой фотографией. Однако нашлись и те, кто решил пошутить относительно большой разницы в возрасте влюбленных.
"Вы как отец и дочь", – пишут пользователи в сети.