Тина Кунаки и Венсан Кассель отправились на Гавайи: нежные фото

Новости шоу бизнеса: Тина Кунаки тронула сеть совместными фото с любимым Венсаном Касселем на Гавайях.

22-летняя модель Тина Кунаки, которая воспитывает дочь Амазони от 52-летнего мужчины Венсана Касселя, очаровала поклонников в социальных сетях совместными нежными снимками с любимым.

Новые фото Тина Кунаки опубликовала на своей странице в Instagram.

Как известно, счастливые супруги отправились на отдых к океану.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @ tinakunakey 3 Сер 2019 р. о 11:23 PDT

На Гавайях влюбленные наслаждаются друг другом и демонстрируют, как вместе проводят время. На селфи Венсан позирует с цветком в волосах, а Тина нежно обнимает мужа.

Фото девушка лаконично подписала с помощью емодзи в виде сердца, подписчики также поражены от новой фотографией. Однако нашлись и те, кто решил пошутить относительно большой разницы в возрасте влюбленных.

"Вы как отец и дочь", – пишут пользователи в сети.