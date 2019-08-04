Скачать
Воскресенье, 04.08.2019
"Большой брат" будет следить за нардепами: "Слуга народа" запустит ИИ в Раде
"Большой брат" будет следить за нардепами: "Слуга народа" запустит ИИ в Раде
КГГА: За год средняя зарплата в столице выросла на 18%
КГГА: За год средняя зарплата в столице выросла на 18%
Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча за Суперкубок
Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити: 1-й тайм LIVE
Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения

Тина Кунаки и Венсан Кассель отправились на Гавайи: нежные фото

Тина Кунаки и Венсан Кассель отправились на Гавайи: нежные фото
17:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Тина Кунаки тронула сеть совместными фото с любимым Венсаном Касселем на Гавайях.

22-летняя модель Тина Кунаки, которая воспитывает дочь Амазони от 52-летнего мужчины Венсана Касселя, очаровала поклонников в социальных сетях совместными нежными снимками с любимым.

Новые фото Тина Кунаки опубликовала на своей странице в Instagram.

Как известно, счастливые супруги отправились на отдых к океану.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений користувачем @ tinakunakey

На Гавайях влюбленные наслаждаются друг другом и демонстрируют, как вместе проводят время. На селфи Венсан позирует с цветком в волосах, а Тина нежно обнимает мужа.

СМИ: Кара Делевинь сыграла тайную свадьбу с актрисой Эшли Бенсон

Фото девушка лаконично подписала с помощью емодзи в виде сердца, подписчики также поражены от новой фотографией. Однако нашлись и те, кто решил пошутить относительно большой разницы в возрасте влюбленных.

"Вы как отец и дочь", – пишут пользователи в сети.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Венсан Кассель, Тина Кунаки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия обыскивает дно моря в оккупированном Крыму
02 Гороскоп на сегодня, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Итоги 3 августа: Зеленский в Трускавце, отставка Богдана, спикер Разумков и протесты в Москве
04 Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены
05 Зеленский в День ВС ВСУ: Это праздник мужественных людей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Персидском заливе новое задержание судна Ираном
В Персидском заливе новое задержание судна Ираном
С 4 по 10 августа КПВВ &quot;Станица Луганская&quot; будет работать только до 18:00
До 10 августа КПВВ "Станица Луганская" будет работать до 18:00
Уже для 800 россиян утро воскресенья закончилось в автозаках
Уже для 800 россиян утро воскресенья закончилось в автозаках
Дженсен Эклс намекнул на печальное завершение &quot;Сверхъестественного&quot;
Дженсен Эклс намекнул на печальное завершение "Сверхъестественного"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь