Маша Ефросинина показала стильное сочетание принтов

Новости шоу бизнеса: Если и сочетать принты, то только так как это делает Маша Ефросинина.

Известная украинская телеведущая, которая в этом году отметила свое 40-летие, Маша Ефросинина часто делится с поклонниками личными фотографиями в Instagram. Как правило, публикации Ефросининой имеют большой отклик у поклонников, так как на них Маша всегда выглядит безупречно и является примером для подражания для многих ее фанатов.

Недавно знаменитость поделилась снимками с фотосессии для украинского глянца Elle, где предстала перед поклонниками в шикарном красном платье с внушительным декольте. А сегодня на странице Ефросининой появилась новое фото.

На снимке Маша запечатлена на одной из центральных улицах Киева. Ведущая переходит дорогу в стильном комплекте, который состоит из укороченных брюк и блузы с длинным рукавом с достаточно активными принтами. Свой комплект Ефросинина дополнила стильной обувью, зеленым кожаным клатчем и модными солнцезащитными очками.

Переглянути цей допис в Instagram On my way... Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 1 Сер 2019 р. о 11:48 PDT

Стоит отметить, что сочетать разноплановые принты задача довольно сложная, с которой может справиться не каждый, но в данном случае Маше это удалось. Ее многочисленные поклонники сразу же отметили это и написали в комментариях к публикации.