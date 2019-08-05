Актриса Диана Крюгер рассказала об идеальном свидании с Норманом Ридусом

Новости шоу бизнеса: Со звездой "Ходячих мертвецов" Норманом Ридусом Диана Крюгер познакомилась в 2015 году.

В ноябре 2018 года влюбленные стали родителями. С тех пор их личная жизнь претерпела изменения, о которых актриса рассказала в интервью изданию People.

На просьбу описать свое идеальное свидание Диана Крюгер ответила: "Рамен в кровати. Должна признаться, такие свидания лучшие. Вы знаете, когда у вас появляется ребенок, идеальным свиданием начинает считаться то, которое предусматривает побольше сна, побольше времени один на один и никакого шума. Так что закройте дверь спальни, примите ванну вместе, закажите рамен и просто расслабьтесь".

Она также рассказала забавный факт о Нормане. Оказывается, что они с возлюбленным совершенно не совпадают во мнении о том, как продукты должны быть расставлены в холодильнике. По словам Крюгер, Ридус ратует за идеальный порядок, а она не видит разницы, на какую полку поставить йогурт.

В июле актриса отметила свой 43-й день рождения вместе с возлюбленным и семимесячной дочерью в Париже. В эфире шоу Live with Kelly and Ryan Диана рассказала о малышке: "Она уже такая большая, даже не верится! У нее лезут зубы, так что ночью ей приходится довольно несладко. Но она влюбилась в Париж. Это уже второе ее путешествие в этот город".