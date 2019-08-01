"Я им покажу "папочкин" живот": Джейсон Момоа ответил хейтерам за свой лишний вес

Новости шоу бизнеса: Сегодня звезде "Игры престолов" и "Аквамена" исполнилось 40 лет.

В эту субботу актер заранее отметил день рождения в кругу семьи, друзей и звездных коллег. Джейсон поделился видеороликом с празднования и заодно ответил хейтерам, которые в начале июля раскритиковали его фигуру за лишний вес.

Стоило Момоа расслабиться на отдыхе в Италии и позволить себе не ходить в тренажерный зал, как пользователи в сети выразили свое недовольство отсутствием у звезды кубиков пресса.

Пока преданные фанаты и даже его личный тренер яростно защищали кумира от нападок, сам актер продолжал радоваться жизни. Однако на днях он все-таки прокомментировал критику в свой адрес в беседе с порталом TMZ. На вопрос, задели ли его критические отзывы, Джейсон ответил, что он в полном порядке и его ничуть не покоробили оскорбления в сети. "Передайте им, что скоро я им покажу "папочкин" живот", - со смехом пообещал Момоа.

The internet is body-shaming Jason Momoa for having a “dad bod” after a photo went viral of the 39-year-old actor shirtless in Venice, Italy. What do you think? pic.twitter.com/n1cXoY2vPg — The Talk (@TheTalkCBS) July 12, 2019

Актеру не о чем переживать: ему 40 лет, рядом с ним любимая жена, дети и друзья, а поклонники дожидаются сиквела "Аквамена" после оглушительного успеха первой части.

Среди приятных сюрпризов на день рождения оказалось воссоединение Джейсона с "луной его жизни" Эмилией Кларк.

Несмотря на то, что актеры не работали вместе со времен первого сезона "Игры престолов", они сохраняют дружеские отношения и иногда проводят время вместе. Экранная Дейнерис опубликовала совместное фото с Момоа в Instagram-аккаунте и поздравила его: "С днем рождения, дорогой! С тобой я чувствую себя на 60 см ниже".