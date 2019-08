"Я им покажу "папочкин" живот": Джейсон Момоа ответил хейтерам за свой лишний вес

В эту субботу актер заранее отметил день рождения в кругу семьи, друзей и звездных коллег. Джейсон поделился видеороликом с празднования и заодно ответил хейтерам, которые в начале июля раскритиковали его фигуру за лишний вес.

Стоило Момоа расслабиться на отдыхе в Италии и позволить себе не ходить в тренажерный зал, как пользователи в сети выразили свое недовольство отсутствием у звезды кубиков пресса.

Пока преданные фанаты и даже его личный тренер яростно защищали кумира от нападок, сам актер продолжал радоваться жизни. Однако на днях он все-таки прокомментировал критику в свой адрес в беседе с порталом TMZ. На вопрос, задели ли его критические отзывы, Джейсон ответил, что он в полном порядке и его ничуть не покоробили оскорбления в сети. "Передайте им, что скоро я им покажу "папочкин" живот", - со смехом пообещал Момоа.

The internet is body-shaming Jason Momoa for having a “dad bod” after a photo went viral of the 39-year-old actor shirtless in Venice, Italy.

What do you think? pic.twitter.com/n1cXoY2vPg

— The Talk (@TheTalkCBS) July 12, 2019