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"Я им покажу "папочкин" живот": Джейсон Момоа ответил хейтерам за свой лишний вес

"Я им покажу "папочкин" живот": Джейсон Момоа ответил хейтерам за свой лишний вес
21:30 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса: Сегодня звезде "Игры престолов" и "Аквамена" исполнилось 40 лет.

В эту субботу актер заранее отметил день рождения в кругу семьи, друзей и звездных коллег. Джейсон поделился видеороликом с празднования и заодно ответил хейтерам, которые в начале июля раскритиковали его фигуру за лишний вес.

Стоило Момоа расслабиться на отдыхе в Италии и позволить себе не ходить в тренажерный зал, как пользователи в сети выразили свое недовольство отсутствием у звезды кубиков пресса.

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Пока преданные фанаты и даже его личный тренер яростно защищали кумира от нападок, сам актер продолжал радоваться жизни. Однако на днях он все-таки прокомментировал критику в свой адрес в беседе с порталом TMZ. На вопрос, задели ли его критические отзывы, Джейсон ответил, что он в полном порядке и его ничуть не покоробили оскорбления в сети. "Передайте им, что скоро я им покажу "папочкин" живот", - со смехом пообещал Момоа.

Актеру не о чем переживать: ему 40 лет, рядом с ним любимая жена, дети и друзья, а поклонники дожидаются сиквела "Аквамена" после оглушительного успеха первой части.

Среди приятных сюрпризов на день рождения оказалось воссоединение Джейсона с "луной его жизни" Эмилией Кларк. 

Несмотря на то, что актеры не работали вместе со времен первого сезона "Игры престолов", они сохраняют дружеские отношения и иногда проводят время вместе. Экранная Дейнерис опубликовала совместное фото с Момоа в Instagram-аккаунте и поздравила его: "С днем рождения, дорогой! С тобой я чувствую себя на 60 см ниже".

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Живот, Лишний вес, Джейсон Момоа, Хейтеры.
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