СМИ: Меган Маркл и принц Гарри вернутся из Африки со вторым ребенком

Новости шоу бизнеса: Пара хочет взять на воспитание ребенка из Африки.

Королевская чета готовится к пополнению в семье - у маленького Арчи может совсем скоро появиться брат или сестра.

Внутренний источник сообщил, что у Меган Маркл и принца Гарри скоро произойдут изменения в составе семьи.

Стоит отметить, что в свое время принцесса Диана вместе с Гарри неоднократно была в Африке в рамках благотворительных кампаний. А Меган Маркл имеет африканские корни, поэтому такое желание вполне может быть обоснованным.

Таким образом королевская чета хочет отдать дань уважения историческому прошлому, - настаивает издание Latin Time.

Как сообщалось ранее, на этой неделе поклонники Меган Маркл смогли оценить обложку к ее авторскому выпуску британского Vogue и увидеть закадровые ролики.