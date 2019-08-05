Время для двоих: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как проводят летние каникулы

Знаменитая украинская семья Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова в период летних отпусков пытается проводить как можно больше времени вместе и путешествовать. О своих приключениях влюбленные делятся с подписчиками в социальных сетях.
Фото из путешествия в Турции супруги публикуют на своих страницах в Instagram, демонстрируя роскошный и романтический отдых.
Да, Екатерина Осадчая уже похвасталась перед армией поклонников в сети загаром и стройной фигурой. Дополнили образ звезды на отпуске большая пляжная сумка и солнцезащитные очки.
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"Стабильность отдыхающих", – добавила Катя в подписи.
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Юрий Горбунов опубликовал трогательное фото с любимой, под которым отметил, что лето очень быстро проходит. На фото влюбленные примерили широкополые шляпы и одинаковую резиновую пляжную обувь белого цвета.
Снимки супруги вышли яркими и колоритными. Пользователи в сети пишут комплименты для Кати и Юрия под каждым фото и желают удачного отпуска.