Время для двоих: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как проводят летние каникулы

Новости шоу бизнеса: На новом фото телеведущая позирует в белой полупрозрачной рубашке, шортах и в соломенной шляпе.

Знаменитая украинская семья Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова в период летних отпусков пытается проводить как можно больше времени вместе и путешествовать. О своих приключениях влюбленные делятся с подписчиками в социальных сетях.

Фото из путешествия в Турции супруги публикуют на своих страницах в Instagram, демонстрируя роскошный и романтический отдых.

Да, Екатерина Осадчая уже похвасталась перед армией поклонников в сети загаром и стройной фигурой. Дополнили образ звезды на отпуске большая пляжная сумка и солнцезащитные очки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Зупинися мить.... #канікули Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 3 Авг 2019 в 4:48 PDT

"Стабильность отдыхающих", – добавила Катя в подписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Стабільність відпочивальників :) #напляж ) Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 4 Авг 2019 в 12:27 PDT

Юрий Горбунов опубликовал трогательное фото с любимой, под которым отметил, что лето очень быстро проходит. На фото влюбленные примерили широкополые шляпы и одинаковую резиновую пляжную обувь белого цвета.

Снимки супруги вышли яркими и колоритными. Пользователи в сети пишут комплименты для Кати и Юрия под каждым фото и желают удачного отпуска.