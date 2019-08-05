Секреты красоты: Как Виктория Бекхэм ухаживает за телом и лицом

Популярная британская дизайнер Виктория Бекхэм в 45 лет может похвастаться идеальным стилем и идеальным состоянием кожи. Бывшая певица и жена Дэвида Бекхэма не скрывает свои секреты ухода за лицом и телом, используя не только дорогие продукты, но и демократичные марки.
Как известно, Виктория выпустила несколько beauty-коллекций для Estée Lauder. Сейчас звезда интригует поклонников запуском собственной линии косметики Victoria Beckham Beauty.
Виктория Бекхэм часто признавалась, что обожает натуральное кокосовое масло, которое она использует в кулинарии, а также для лица, волос, тела.
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Grateful to have @sarah.creal, my co-founder and CEO of #VictoriaBeckhamBeauty #DayOfFriendship Who always has your back? x VB
Так, Виктория рассказала, что для тела сейчас она использует крем от Augustinus Bader, цена которого 160 долларов за 170 мл. Однако для лучшего увлажнения смешивает крем с кокосовым маслом.
Пользователи сети отметили, что лицо Виктории является блестящим. Дизайнер порекомендовала каждый день использовать средства с высоком SPF-защитой. В течение последнего времени знаменитость приятно удивлена средством для защиты лица от солнца немецкой марки Д Barbara Sturm – Sun Drops, цена которого составляет около 130 долларов.
Ранее в интервью Виктория Бекхэм часто рассказывала о beauty-секретах. Так, дизайнер старается не использовать декоративную косметику дома. Звезда рекомендует: для того, чтобы кожа оставалась здоровой и упругой с годами, – никогда не забывать о SPF!
Я всегда накрашена на работе и никогда – дома. Каждый день использую только солнцезащитный крем. Редко ношу красную помаду. Могу накраситься только для шоу, в жизни же выбираю нейтральный оттенок для губ. Лучший совет, который я когда-либо получала от визажиста – прорисовать слизистую оболочку глаза бежевым карандашом. Маленький трюк делает взгляд легким и открытым. Поэтому я и создала в своей коллекции для Estée Lauder карандаш, где одна сторона черная, а другая – цвета ванили, – говорит жена Дэвида Бекхэма.