Секреты красоты: Как Виктория Бекхэм ухаживает за телом и лицом

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram Бекхэм решила ответить поклонникам на вопросы по уходу за своим телом и прокомментировать, какими продуктами она пользуется.

Популярная британская дизайнер Виктория Бекхэм в 45 лет может похвастаться идеальным стилем и идеальным состоянием кожи. Бывшая певица и жена Дэвида Бекхэма не скрывает свои секреты ухода за лицом и телом, используя не только дорогие продукты, но и демократичные марки.

Как известно, Виктория выпустила несколько beauty-коллекций для Estée Lauder. Сейчас звезда интригует поклонников запуском собственной линии косметики Victoria Beckham Beauty.

Виктория Бекхэм часто признавалась, что обожает натуральное кокосовое масло, которое она использует в кулинарии, а также для лица, волос, тела.

Так, Виктория рассказала, что для тела сейчас она использует крем от Augustinus Bader, цена которого 160 долларов за 170 мл. Однако для лучшего увлажнения смешивает крем с кокосовым маслом.

Пользователи сети отметили, что лицо Виктории является блестящим. Дизайнер порекомендовала каждый день использовать средства с высоком SPF-защитой. В течение последнего времени знаменитость приятно удивлена средством для защиты лица от солнца немецкой марки Д Barbara Sturm – Sun Drops, цена которого составляет около 130 долларов.

Ранее в интервью Виктория Бекхэм часто рассказывала о beauty-секретах. Так, дизайнер старается не использовать декоративную косметику дома. Звезда рекомендует: для того, чтобы кожа оставалась здоровой и упругой с годами, – никогда не забывать о SPF!

Я всегда накрашена на работе и никогда – дома. Каждый день использую только солнцезащитный крем. Редко ношу красную помаду. Могу накраситься только для шоу, в жизни же выбираю нейтральный оттенок для губ. Лучший совет, который я когда-либо получала от визажиста – прорисовать слизистую оболочку глаза бежевым карандашом. Маленький трюк делает взгляд легким и открытым. Поэтому я и создала в своей коллекции для Estée Lauder карандаш, где одна сторона черная, а другая – цвета ванили, – говорит жена Дэвида Бекхэма.