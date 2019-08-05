Ким Кардашян опубликовала трогательные фото с близкими

Новости шоу бизнеса: Ким Кардашян потрясла армию поклонников в сети совместными снимками с сестрами.

Светская львица Ким Кардашян поздравила своих близких с Национальным днем сестер, который отмечается в США в первое воскресенье августа.

О жизни сестер Кардашян-Дженнер узнал весь мир через знаменитое реалити-шоу "Семейство Кардашян". Всего их пятеро: 40-летняя Кортни, 38-летняя Ким, 34-летняя Хлои, 23-летняя Кендалл и 21-летняя Кайли.

"Не знаю, что я без них делала бы", – добавила в подписи жена Канье Уэста.

Добавим, что все сестры очень близки, несмотря на конфликты и недоразумения, которые могут случаться в любой семье. В сложных ситуациях женщины помогают и поддерживают друг друга.

Вспомним о том, как возлюбленный Хлои Кардашян изменил ей с подругой Кайли Джординой Вудс. Звездное семейство навсегда вычеркнуло девушку из своей жизни и при любых оскорблениях заступается за сестру.