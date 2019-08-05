Впервые для рекламы Victoria's Secret пригласили модель-трансгендера

Новости шоу бизнеса: Бразильская модель и первая модель-трансгендер, которая снялась для обложки Vogue, Валентина Сампайо, вошла в круг первых моделей, представляющих бельевой бренд.

Пока ее еще не называют официальным "ангелом", но такие изменения в компании порадовали многих поклонников.

Об участии 22-летней Валентины в очередной рекламной фотосессии Victoria's Secret стало известно на ее Instagram-странице. Модель была одета в новую линейку одежды коллекции VS Pink.

В другом сообщении-видео звезда пожелала всем поклонникам никогда не прекращать верить и мечтать.

Что известно про Валентину Сампайо?

Девушка в свои 22 года смогла завоевать мировую славу. Кроме моделинга она еще занимается актерским делом. В 2016 году она снялась для глянцев Elle Brasil и L’Officiel Brasil, а уже в 2017 она стала первой трансгендерною женщиной, которая была представлена на обложке журнала Vogue Paris. Также ее приглашали для фотосессии на обложку бразильского Vogue и для съемки в немецком Vogue.