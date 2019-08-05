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Понедельник, 05.08.2019
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Впервые для рекламы Victoria's Secret пригласили модель-трансгендера

Впервые для рекламы Victoria's Secret пригласили модель-трансгендера
17:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Бразильская модель и первая модель-трансгендер, которая снялась для обложки Vogue, Валентина Сампайо, вошла в круг первых моделей, представляющих бельевой бренд.

Пока ее еще не называют официальным "ангелом", но такие изменения в компании порадовали многих поклонников.

Об участии 22-летней Валентины в очередной рекламной фотосессии Victoria's Secret стало известно на ее Instagram-странице. Модель была одета в новую линейку одежды коллекции VS Pink.

 
 
 
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Backstage click @vspink #bastidores #new #vspink #campaign #representatividade #diversity #beauty #selfie #model #life #fashion #usa #vstorm #valentinasampaio #bomdia

Публикация от Valentina Sampaio (@valentts)

В другом сообщении-видео звезда пожелала всем поклонникам никогда не прекращать верить и мечтать.

 
 
 
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Never stop dreaming genteee #staytuned #bastidores #new #vspink #campaign #representatividade #diversity #beauty #selfie #life #fashion #usa #vstorm #valentinasampaio

Публикация от Valentina Sampaio (@valentts)

Бразильская супермодель закончила сотрудничество с Victoria's Secret

Что известно про Валентину Сампайо?

Девушка в свои 22 года смогла завоевать мировую славу. Кроме моделинга она еще занимается актерским делом. В 2016 году она снялась для глянцев Elle Brasil и L’Officiel Brasil, а уже в 2017 она стала первой трансгендерною женщиной, которая была представлена на обложке журнала Vogue Paris. Также ее приглашали для фотосессии на обложку бразильского Vogue и для съемки в немецком Vogue.

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Модель, Victoria's Secret, Валентина Сампайо.
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