Бразильская супермодель закончила сотрудничество с Victoria's Secret

Бразильская супермодель Жизель Бундхен, которая была "ангелом" Victoria's Secret в 1999-2006 годах, 20 июля празднует свой день рождения. 39-летняя звезда ранее в своей новой книге "Уроки: мой путь к осмысленной жизни" (Lessons: My Path to a Meaningful Life) откровенно рассказала о трудностях, которые касаются дефиле популярного бельевого бренда.

По словам Жизель, ей было очень некомфортно позировать в откровенных образах. Об этом пишет издание People.

"Первые пять лет мне нравилось демонстрировать нижнее белье, но со временем я чувствовала себя все хуже и хуже, когда шла по подиуму и меня фотографировали в купальнике или трусах. Дайте мне хвост, плащ, крылья – что угодно еще, чтобы хоть немного прикрыться!" – откровенно призналась супермодель.

The fashion world has been notorious for shunning lingerie & bikini modeling but in 2002, these Victoria's Secret ads of @giseleofficial were the first ever VS ads printed inside of a @voguemagazine ! That shows you the impact Gisele really had on combining the two worlds! pic.twitter.com/NINbul2lgb

— GiseleBundchenOnline (@GiseleB_Online) 19 августа 2018 г.