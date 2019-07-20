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Бразильская супермодель закончила сотрудничество с Victoria's Secret

Бразильская супермодель закончила сотрудничество с Victoria's Secret
16:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Жизель Бундхен прокомментировала свой уход.

Бразильская супермодель Жизель Бундхен, которая была "ангелом" Victoria's Secret в 1999-2006 годах, 20 июля празднует свой день рождения. 39-летняя звезда ранее в своей новой книге "Уроки: мой путь к осмысленной жизни" (Lessons: My Path to a Meaningful Life) откровенно рассказала о трудностях, которые касаются дефиле популярного бельевого бренда.

По словам Жизель, ей было очень некомфортно позировать в откровенных образах. Об этом пишет издание People.

"Первые пять лет мне нравилось демонстрировать нижнее белье, но со временем я чувствовала себя все хуже и хуже, когда шла по подиуму и меня фотографировали в купальнике или трусах. Дайте мне хвост, плащ, крылья – что угодно еще, чтобы хоть немного прикрыться!" – откровенно призналась супермодель.

Однако звезда не отрицает, что контракт с Victoria's Secret помог значительно улучшить ее финансовое положение. К примеру, в 2006 году 80 процентов ее годового дохода составили выплаты бельевого бренда.

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Перед тем, как уйти из "ангелов", Жизель взяла два листа бумаги и написала на них "да" и "нет". После чего модель бросила жребий и доверилась судьбе – вытащила клочок "нет" и закончила сотрудничество с Victoria's Secret. 

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Модель, Victoria's Secret, Ангел, Жизель Бундхен, Бразильская супермодель.
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