Впервые за долгое время: Бритни Спирс вышла на прогулку с синовьями

И вот спустя несколько месяцев после выписки из психиатрической клиники 37-летняя звезда воссоединилась с сыновьями и отправилась с ними в Диснейленд, о чем сама рассказала поклонникам в Instagram.
Прошедшее воскресенье Бритни вместе с 12-летним Джейденом и 13-летним Шоном весело провела в парке аттракционов.
«Отличный выходной в Диснейленде. Боже, мои мальчики становятся все старше и их все сложнее уговорить на совместное фото, поэтому я так была так приятно взволнована, когда они согласились. Какое же прекрасное место!» — написала певица. Примечательно, что в этот раз звезда ограничила поклонникам возможность комментировать пост, вероятно, избегая негативных отзывов от хейтеров.
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Great time at Disneyland today .... but I don’t remember ever getting that wet on splash mountain !!! Geeez .... anyhow my boys are older now, so they don’t like their picture taken ever... so I was thrilled today when they said SURE !!!!! Such a great place !!!!!
Напомним, Джейден и Шон уже больше десяти лет живут вместе с отцом Кевином Федерлайном, которому Спирс ежемесячно выплачивает 20 тыс. долларов. Не так давно СМИ распространили слухи о том, что бывший супруг хочет увеличить размер алиментов, а затем анонимные источники рассказали о его намерении ограничить общение детей с матерью из-за ее нестабильного психического состояния.