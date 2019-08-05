Впервые за долгое время: Бритни Спирс вышла на прогулку с синовьями

Новости шоу бизнеса: С прошлого года ни папарацци, ни очевидцы не видели Бритни Спирс отдыхающей со своими детьми.

И вот спустя несколько месяцев после выписки из психиатрической клиники 37-летняя звезда воссоединилась с сыновьями и отправилась с ними в Диснейленд, о чем сама рассказала поклонникам в Instagram.

Прошедшее воскресенье Бритни вместе с 12-летним Джейденом и 13-летним Шоном весело провела в парке аттракционов.

«Отличный выходной в Диснейленде. Боже, мои мальчики становятся все старше и их все сложнее уговорить на совместное фото, поэтому я так была так приятно взволнована, когда они согласились. Какое же прекрасное место!» — написала певица. Примечательно, что в этот раз звезда ограничила поклонникам возможность комментировать пост, вероятно, избегая негативных отзывов от хейтеров.

Напомним, Джейден и Шон уже больше десяти лет живут вместе с отцом Кевином Федерлайном, которому Спирс ежемесячно выплачивает 20 тыс. долларов. Не так давно СМИ распространили слухи о том, что бывший супруг хочет увеличить размер алиментов, а затем анонимные источники рассказали о его намерении ограничить общение детей с матерью из-за ее нестабильного психического состояния.