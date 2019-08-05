СМИ: Нет никаких доказательств свадьбы Кары Делевинь и Эшли Бенсон

Новости шоу бизнеса: В эти выходные поклонники пары Кары Делевинь и Эшли Бенсон ликовали, когда узнали об их тайной свадьбе в Лас-Вегасе.

Кажется, они радовались раньше времени, поскольку сегодня издание E! News сообщило, что никаких доказательств звездного брака нет, а свадебная церемония была просто шуткой.

В воскресенье издание The Sun опубликовало новость, что 26-летняя Кара Делевинь и 29-летняя Эшли Бенсон сочетались законным браком в часовне Little Vegas в Лас-Вегасе. Этот факт СМИ якобы подтвердил владелец заведения. Однако издание E! News провело собственное расследование и обнаружило, что никакого свидетельства о браке между моделью и актрисой не существует. Источник портала объяснил, что год назад Кара и Эшли сыграли шуточную свадьбу.

Неудивительно, что СМИ поверили в новость о женитьбе, ведь на протяжении последнего месяца таблоиды и фанаты обсуждали возможную помолвку звездной пары. Кроме того, пара не так давно вместе вышла в свет, и модель рассказала репортерам, что отметила с возлюбленной годовщину отношений. А чуть позже влюбленные показали татуировки, посвященные друг другу.

Примечательно, что ни Делевинь, ни Бенсон не реагируют на новости и слухи. А вот мать актрисы Шеннон в Instagram-аккаунте после заявлений о помолке звезд заметила: «Как легко многим из нас сегодня быть осведомленными, но при этом лишенными точной информации».