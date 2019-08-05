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Олег Винник отгулял свой день рождения в Греции

Олег Винник отгулял свой день рождения в Греции
20:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Популярный певец Олег Винник в среду, 31 июля, отметил 46-летие.

В социальных сетях, где за расхитителем женских сердец следят 733 тысячи подписчиков, звезда рассказал, как отпраздновал день рождения.

О своем праздновании Олег Винник рассказал на странице в Instagram. Знаменитость отправился на отдых в Грецию. Оттуда, на острове Корфу, певец записал своим поклонникам, друзьям и коллегам видео, на котором поблагодарил за искренние поздравления.

На коротком ролике Винник с бокалом шампанского в руках пожелал всем мира и любви и впоследствии выпустил праздничные шарики в небо.

Добавим, что в Грецию Олег поехал впервые. Таким образом после насыщенного графика с концертными турами артист решил организовать себе летний отпуск.

У Олега есть большие концертные планы, однако наибольшая его мечта не является материальной.

Проводить больше времени с родными. Мы друг друга редко видим. Был период, когда я очень много работал, всего себя посвящал творчеству: концерты, сцены, люди... Картинки менялись, как в калейдоскопе. Но сейчас у меня новый этап: достигнуто многое, и я очень хочу дойти до того момента, чтобы просто наслаждаться жизнью, – заявил он.

Также Олег опубликовал новые снимки, на которых он соблазнительно смотрит в камеру и позирует в голубой рубашке и джинсах.

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Лучший отдых для меня – это сон... тишина. В тишине можно услышать гораздо больше, чем в разнообразии звуков и голосов. Мои песни рождаются в объятиях тишины, – добавил он в подписи.

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Празднование, Певец, Олег Винник.
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