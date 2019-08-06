СМИ: Ариана Гранде закрутила новый роман

Новости шоу бизнеса: Американская певица Ариана Гранде в последние годы привлекает к себе внимание не только песнями, которые каждый раз приобретают популярность, но и бурными романами.

На этот раз западные журналисты приписывают ей новые отношения с исполнителем Майки Фостером.

Новый видеоклип под названием "Boyfriend" был выпущен 1 августа совместно с дуэтом Social House. Только за одни сутки видеоклип, в котором показан флирт и ревность влюбленной пары, роли которых исполнила Ариана Гранде и Майки Фостер, просмотрели более 7 миллионов раз.

Однако в западных СМИ, в частности, в издании People сообщают, что выпуск такого клипа был довольно символическим. Ведь таким образом Арина, возможно, решила показать миру своего нового избранника Майка. Артистов неоднократно замечали в компании друг друга, а после релиза "Boyfriend" их заметили на прогулке, когда пара держалась за руки.

Стоит добавить, что в своем Instagram Фостер не раз признавался в любви к Ариане, когда поздравлял ее с разными праздниками. Пара познакомилась еще во время музыкального тура певицы "Sweetener", где дуэт был ее сопровождением. Сейчас же инсайдеры издания отмечают, что постоянное общение положительно повлияло на них, и таким образом они вышли на новый уровень отношений. Сами же артисты не комментируют слухи.