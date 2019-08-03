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Ариана Гранде бьет рекорды: клип Boyfriend просмотрели 7 миллионов раз за сутки

Ариана Гранде бьет рекорды: клип Boyfriend просмотрели 7 миллионов раз за сутки
09:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: Молодая американская исполнительница Гранде уже давно стала одной из самых влиятельных персон в музыкальной индустрии.

Благодаря популярности в социальных сетях ей удается собирать невероятную аудиторию ценителей ее творчества.

Новый видеоклип на песню "Boyfriend" Гранде опубликовала на своем YouTube-канале 2 августа. За 1 сутки ей удалось побить отметку в 7 миллионов просмотров, из которых миллион пользователей "лайкнули" новую работу артистки.

Трек был записан совместно с группой Social House. В ролике показано, как Ариана в образе главной героини вступает в жесткие драки с девушками, которые пытаются пофлиртовать с ее возлюбленным. В это же время бойфренд девушки также ревнует ее ко всем окружающим ребятам, и наконец – убивает одного из них.

Клип завершается страстной любовной сценой между двумя ревнивцами в туалете особняка.

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Стоит добавить, что одним из последних рекордов Арианы Гранде стали три первые строчки Сразу три песни Арианы Гранде возглавили чарт Billboard знаменитого чарта Hot 100 от Billboard. В феврале 2019 года три ее успешные композиции – "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend I'm Bored" и "Thank U, Next" разместились на верхушке самого престижного музыкального рейтинга.

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Рекорд, Музыка, Клип, Ариана Гранде.
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