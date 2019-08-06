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Санта Димопулос поделилась редким снимком со старшим сыном

Санта Димопулос поделилась редким снимком со старшим сыном
01:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" Санта Димопулос показала трогательное фото со своим 11-летним сыном.

Даниэль – первый ребенок от предыдущего брака Санты с шоуменом Андреем Джеджулой.

Новое фото со старшим сыном Димопулос опубликовала на своей странице в Instagram. Как известно, накануне Санта прибыла в Монако из-за решения рожать там второго ребенка. Певицу приехала поддержать на последних неделях беременности ее семья.

На снимках звезда показала, как проводит время с сыном в Монте-Карло. "Моя любовь" – лаконично добавила в подписи беременна Санта.

 
 
 
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My love #son #mylove #monaco #35weeks #35недель #pregnancy

Публикация от (@santadimopulos)

Как выглядит Санта Димопулос перед родами: фото

32-летняя брюнетка выглядит счастливой и улыбающейся в длинном платье-миди с цветочной вышивкой. Дополнили образ Димопулос красная сумка от Hermes и летняя обувь без каблуков.

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Санта Димопулос, Снимки, Певица.
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