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Кейт Бекинсейл опубликовала новое эффектное фото

Кейт Бекинсейл опубликовала новое эффектное фото
12:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: На днях она потрясла миллионную аудиторию в социальных сетях своими роскошными формами.

46-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл поражает своей красотой и стройной фигурой каждый день. Звезда много времени проводит в спортзале, тщательно следит за питанием и уходом за собой.

На фото Кейт позирует в весьма провокативном и соблазнительном образе. Латексной юбкой и коротким топом актриса удачно подчеркнула свою стройную фигуру. 

Дополнили образ гламурные очки, массивный черный бант и украшение для шеи.

Добавим, что все больше знаменитых женщин, которым около 50 лет, поражают своей идеальной фигурой. А секрет прост – спорт, здоровое питание, правильный уход за кожей и отсутствие вредных привычек. Поэтому такими советами может руководствоваться любая женщина и мужчина. 

 
 
 
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Thinking about renting a plumbing snake and having a proper go at my mum’s blocked shower tray or might not

Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

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Как рекомендуют звезды, главное – это не лениться. Ранее популярная украинская актриса Ольга Сумская Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой , которая поражает своей красотой, в интервью LifeStyle 24 заявила, что любой женщине нужно заботиться о своей красоте в зависимости от возможностей. 

Неуважение к себе и женская леность часто вылезают боком, а потом женщина может переживать, что "что-то не так". Нужно на себя тратить деньги и ухаживать за собой,– объяснила Сумская.

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Актриса, Знаменитость, Голливудская актриса, Кейт Бекинсейл.
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