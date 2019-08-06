Кейт Бекинсейл опубликовала новое эффектное фото

Новости шоу бизнеса: На днях она потрясла миллионную аудиторию в социальных сетях своими роскошными формами.

46-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл поражает своей красотой и стройной фигурой каждый день. Звезда много времени проводит в спортзале, тщательно следит за питанием и уходом за собой.

На фото Кейт позирует в весьма провокативном и соблазнительном образе. Латексной юбкой и коротким топом актриса удачно подчеркнула свою стройную фигуру.

Дополнили образ гламурные очки, массивный черный бант и украшение для шеи.

Добавим, что все больше знаменитых женщин, которым около 50 лет, поражают своей идеальной фигурой. А секрет прост – спорт, здоровое питание, правильный уход за кожей и отсутствие вредных привычек. Поэтому такими советами может руководствоваться любая женщина и мужчина.

Как рекомендуют звезды, главное – это не лениться. Ранее популярная украинская актриса Ольга Сумская Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой , которая поражает своей красотой, в интервью LifeStyle 24 заявила, что любой женщине нужно заботиться о своей красоте в зависимости от возможностей.

Неуважение к себе и женская леность часто вылезают боком, а потом женщина может переживать, что "что-то не так". Нужно на себя тратить деньги и ухаживать за собой,– объяснила Сумская.