Скачать
Вторник, 06.08.2019
ЦИК приняла протокол об итогах голосования на округе №210
ЦИК приняла протокол об итогах голосования на округе №210
Генпрокуратора вызвала Гонтареву на допрос
Генпрокуратора вызвала Гонтареву на допрос
Брюгге - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Брюгге - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
К Земле приближается огромный астероид
К Земле приближается огромный астероид

СМИ: Джиджи Хадид встречается с героем реалити-шоу Тайлером Кэмероном

СМИ: Джиджи Хадид встречается с героем реалити-шоу Тайлером Кэмероном
13:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Оказалось, что звезд связывают не только дружеские чувства, поскольку на днях папарацци застали пару на свидании.

В прошлом месяце поклонники Джиджи Хадид заметили, что модель подписалась на аккаунт участника реалити-шоу "Холостячка" Тайлера Кэмерона, и на протяжении нескольких недель активно обсуждали это в сети. 

По данным западных изданий, в это воскресенье 24-летняя Джиджи Хадид и 26-летний Тайлер Кэмерон отправились на романтический ужин в Нью-Йорке. Папарацци подловили пару возле клуба Dumbo House в Бруклине. Модель и реалити-звезда покидали заведение по отдельности, но оба сели в автомобиль Хадид и поехали по направлению к ее дому.

Поклонники тоже оказались внимательны: они опубликовали фото, которым друг Кэмерона поделился в Instagram-stories. Вероятно, он был в клубе вместе с парой, где и запечатлел их вместе. 

Беременная Бар Рафаэли продемонстрировала стильные аутфиты: фото

Хотя одни фанаты порадовались за модель, которая не так давно рассталась с экс-солистом One Direction Зейном Маликом, некоторых встревожила репутация нового избранника. Дело в том, что еще пару дней назад таблоиды писали о возможном романе Кэмерона с главной героиней шоу "Холостячка" Ханной Браун. Звезду видели выходящим из ее апартаментов в Лос-Анджелесе.

Инсайдеры рассказали, что Джиджи является преданной поклонницей телешоу и с Тайлером познакомилась через Instagram:

Они поняли, что между ними много общего, и решили встретиться. Если график работы позволит, то они с удовольствием увидятся вновь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Знаменитости, Свидание, Джиджи Хадид, Тайлер Кэмерон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Готовьте панамки: украинцев ждет резкая смена погоды
03 Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
04 Леннокс Льюис дал прогноз на реванш Джошуа - Руис
05 Красивые поздравление с днем рождением на 6 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Brexit может состояться без соглашения из Брюсселем
Brexit может состояться без соглашения из Брюсселем
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
В &quot;Слуге народа&quot; хотят открыть Офис обучения и развития депутатов
В "Слуге народа" хотят открыть Офис обучения и развития депутатов
Землю накрыла мощная магнитная буря
Землю накрыла мощная магнитная буря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь