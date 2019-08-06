СМИ: Джиджи Хадид встречается с героем реалити-шоу Тайлером Кэмероном

Новости шоу бизнеса: Оказалось, что звезд связывают не только дружеские чувства, поскольку на днях папарацци застали пару на свидании.

В прошлом месяце поклонники Джиджи Хадид заметили, что модель подписалась на аккаунт участника реалити-шоу "Холостячка" Тайлера Кэмерона, и на протяжении нескольких недель активно обсуждали это в сети.

По данным западных изданий, в это воскресенье 24-летняя Джиджи Хадид и 26-летний Тайлер Кэмерон отправились на романтический ужин в Нью-Йорке. Папарацци подловили пару возле клуба Dumbo House в Бруклине. Модель и реалити-звезда покидали заведение по отдельности, но оба сели в автомобиль Хадид и поехали по направлению к ее дому.

Поклонники тоже оказались внимательны: они опубликовали фото, которым друг Кэмерона поделился в Instagram-stories. Вероятно, он был в клубе вместе с парой, где и запечатлел их вместе.

Speculated photo of Tyler Cameron with Gigi Hadid vs. IG story of Tyler posted by his friend Matt = SAME OUTFIT. #TheBachelorette #TylerC #GigiHadid pic.twitter.com/nj8bJfAt9u — Gillian (@bygillianclaire) 5 августа 2019 г.

Хотя одни фанаты порадовались за модель, которая не так давно рассталась с экс-солистом One Direction Зейном Маликом, некоторых встревожила репутация нового избранника. Дело в том, что еще пару дней назад таблоиды писали о возможном романе Кэмерона с главной героиней шоу "Холостячка" Ханной Браун. Звезду видели выходящим из ее апартаментов в Лос-Анджелесе.

Инсайдеры рассказали, что Джиджи является преданной поклонницей телешоу и с Тайлером познакомилась через Instagram:

Они поняли, что между ними много общего, и решили встретиться. Если график работы позволит, то они с удовольствием увидятся вновь.