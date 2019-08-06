Танцы со звездами 2019: кто еще принял танцевальный вызов

Новости шоу бизнеса: Вскоре вся страна вновь будет следить за эффектными постановками в исполнении отечественных звезд.

Долгожданный сезон шоу "Танцы со звездами 2019" начнется уже 25 августа. И перед стартом популярного проекта его авторы решили подогреть интерес зрителей, запустив в сети традиционный #танціззіркамиchallenge. Знаменитости один за другим соглашаются выйти на паркет, передавая эстафету своим коллегам.

Известно, что оценивать выступления звезд будут прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и знаменитый Франциско Гомес. Сейчас к шоу присоединились телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко, звезда "Свингеров" Михаил Кукуюк, телеведущие Надежда Матвеева и Людмила Барбир, актеры Алексей Яровенко и Ксения Мишина, телеведущий Даниэль Салем, певица MARUV.

Теперь танцевальный вызов приняли еще два участника: исполнитель Полиграф Шарикoff (Серега) и спортсменка Анна Ризатдинова.

Полиграф Шарикoff (Серега)

Белорусский рэп-исполнитель, получивший большую славу благодаря синглу "Черный бумер", вместе с Анной Ризатдиновой принял танцевальную эстафету. Ранее 42-летний артист был судьей на талант-шоу на телеканале "СТБ". Свою вокальную карьеру он начал в 2002 году и с тех пор выпустил немало успешных хитов, которые получили большую популярность по всему СНГ и Европе.

В 2013 году получил вид на жительство в Украине, между тем гастролируя по всему миру. В 2015 году развелся со своей женой и переехал жить в Москву, Россия. Его дети остались жить с бывшей женой в Украине.

Анна Ризатдинова

Украинская художественная гимнастка и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье тоже присоединилась к танцевальному проекту. Эстафету Анна вместе с Сергеем передали певице TAYANNA.

26-летняя уроженка Крыма обладает множеством наград в спортивной карьере, где на каждом чемпионате или на соревнованиях брала первые призовые места. За свои спортивные заслуги Анна была дважды удостоена государственных наград – Орден княгини Ольги II и III степеней. После аннексии Крыма переехала в Киев. В 2014 году гимнастка пропустила первый турнир года серии Гран-при в Москве. С тех пор в Россию на соревнования Ризатдинова не ездит.