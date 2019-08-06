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Танцы со звездами 2019: кто еще принял танцевальный вызов

Танцы со звездами 2019: кто еще принял танцевальный вызов
22:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости шоу бизнеса: Вскоре вся страна вновь будет следить за эффектными постановками в исполнении отечественных звезд.

Долгожданный сезон шоу "Танцы со звездами 2019" начнется уже 25 августа. И перед стартом популярного проекта его авторы решили подогреть интерес зрителей, запустив в сети традиционный #танціззіркамиchallenge. Знаменитости один за другим соглашаются выйти на паркет, передавая эстафету своим коллегам.

Известно, что оценивать выступления звезд будут прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и знаменитый Франциско Гомес. Сейчас к шоу присоединились телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко, звезда "Свингеров" Михаил Кукуюк, телеведущие Надежда Матвеева и Людмила Барбир, актеры Алексей Яровенко и Ксения Мишина, телеведущий Даниэль Салем, певица MARUV.

Теперь танцевальный вызов приняли еще два участника: исполнитель Полиграф Шарикoff (Серега) и спортсменка Анна Ризатдинова.

 
 
 
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#танціззіркамиchallenge триває! Співак Поліграф Шарікoff, більш відомий як Серьога @poligrafofficial, та чемпіонка світу з художньої гімнастики Анна Різатдінова @anna_rizatdinova приймають танцювальний виклик. ⠀ Чарівний дискобол готується зробити останній вибір і прямує до співачки TAYANNA @tayanna_reshetnyak, тренера «Голос. Діти» Дзідзьо @dzidzio, телеведучого Богдана Юсипчука @iusypchuk_bogdan та зірки студії «Квартал 95» Олени Кравець @lennykravets ⠀ Хто з них не проґавить можливості зайняти останні місця у зірковому складі? Скоро дізнаємось. #танціззірками

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Полиграф Шарикoff (Серега)

Белорусский рэп-исполнитель, получивший большую славу благодаря синглу "Черный бумер", вместе с Анной Ризатдиновой принял танцевальную эстафету. Ранее 42-летний артист был судьей на талант-шоу на телеканале "СТБ". Свою вокальную карьеру он начал в 2002 году и с тех пор выпустил немало успешных хитов, которые получили большую популярность по всему СНГ и Европе.

 
 
 
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Задайте мне какой-нибудь острый каверзный неприятный вопрос!!! К черту мораль и рамки, будьте собой хотя бы на моей странице! Я же вас троллю своей «полиграфией», ответьте же мне тем же, наконец!!!Посоревнуйтесь между собой в невоспитанности и безумии, мои неизвестные друзья!!! За самый острый каверзный и неприятный вопрос я перечислю 5000 гривен или рубли в эквиваленте!!! #серега #полиграф #черныйбумер #харизма #дискомалярия #гелик #наприседала #подабсентом #мурашит #какаобелогоцвета #танцыподзвёздами #толькосекс #сальса #2019 #13ноябряконцерт#танцыподзвёздами #ху#выестихи

Публикация от Полиграф ШарикOFF (@poligrafofficial)

В 2013 году получил вид на жительство в Украине, между тем гастролируя по всему миру. В 2015 году развелся со своей женой и переехал жить в Москву, Россия. Его дети остались жить с бывшей женой в Украине. 

Анна Ризатдинова

Украинская художественная гимнастка и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье тоже присоединилась к танцевальному проекту. Эстафету Анна вместе с Сергеем передали певице TAYANNA.

 
 
 
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Нужно научиться относиться к людям взаимно . Если тебя накормили болью , подай на ужин равнодушие 

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Танцы со звездами 2019: скандальная MARUV примет участие в новом сезоне шоу

26-летняя уроженка Крыма обладает множеством наград в спортивной карьере, где на каждом чемпионате или на соревнованиях брала первые призовые места. За свои спортивные заслуги Анна была дважды удостоена государственных наград – Орден княгини Ольги II и III степеней. После аннексии Крыма переехала в Киев. В 2014 году гимнастка пропустила первый турнир года серии Гран-при в Москве. С тех пор в Россию на соревнования Ризатдинова не ездит.

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