Голливудский актер спас ребенка в жуткой ДТП

Новости шоу бизнеса:Американский актер Дэнни Трехо, который является звездой "Мачете", стал свидетелем жуткого ДТП в "городе ангелов".

После столкновения нескольких автомобилей он, не раздумывая, побежал спасать ребенка, который был в одной из перевернутых машин.

В издании CNN сообщают, что киноактер пытался добраться до ребенка в автомобиле через разбитое окно, но ему не давал доступ ремень безопасности, на котором было закреплено автокресло ребенка. Другая женщина, которая также стала свидетелем ДТП, побежала с другой стороны и отстегнула ремень. После этого Дэнни Трехо вытащил малыша из автомобиля.

Единственное, что спасло ребенка, это его автокресло, – отметил актер в комментарии журналистам.

По его словам, в побитой машине также была пожилая женщина. Всех пострадавших сразу доставили в больницу и сейчас их жизни ничего не угрожает.