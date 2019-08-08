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Водитель Дакоты Джонсон сбил человека: подробности

Водитель Дакоты Джонсон сбил человека: подробности
17:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон попала в ДТП вместе со своим бойфрендом Крисом Мартином.

Виновником транспортного происшествия стал ее водитель, который нарушил правила дорожного движения и поехал на красный свет.

О неприятной ситуации с голливудской звездой сообщает издание The Daily Mail. В источнике отмечается, что известная актриса Дакота Джонсон и Крис Мартин, с которым она якобы рассталась два месяца назад, стали участниками ДТП.

29-летняя актриса возвращалась со съемок шоу Джимми Феллона, в дороге попав в транспортном происшествие. Водитель автомобиля не справился с управлением автомобилем, в результате нарушил правила дорожного движения и поехал на красный свет. Тем временем по пешеходной дорожке шла 25-летняя женщина с мужем и сыном. Травмы, которые она получила, были несовместимы с самостоятельным передвижением, поэтому ее госпитализировали на носилках в машину скорой помощи.

Голливудский актер спас ребенка в жуткой ДТП

Глядя на снимки, опубликованные на странице издания, решать ситуацию вышел Крис Мартин, а актриса с 13-летним сыном своего бойфренда Мозесом пересели в другое авто, скрываясь от папарацци. После госпитализации женщины музыкант выразил свои соболезнования пострадавшей семье и заверил, что возьмет на себя все больничные расходы.

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ДТП, Актриса, Знаменитость, Дакота Джонсон.
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