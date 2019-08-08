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Ирина Шейк с дочерью и мамой отправились в отпуск

Ирина Шейк с дочерью и мамой отправились в отпуск
18:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Совместно проведенные будни известной супермодели Ирины Шейк с дочерью Леей продолжаются.

Пока экс-бойфренд модели Брэдли Купер отдыхает на острове миллиардеров на закрытом мероприятии, она проводит время на море по-семейному – с мамой и дочкой.

В последнее время Ирина Шейк стабильно попадала в объективы папарацци во время прогулок и игр с дочкой на детских площадках. Однако последние снимки российской модели были сделаны на Ибице. Именно этот остров модель выбрала для отдыха с мамой и 2-летней Леей.

 
 
 
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Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood)

 
 
 
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Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood)

Испанский остров является одним из любимых курортов 33-летней модели, ведь в прошлом году она также избрала его местом, где провела свой отпуск. Перед камерами папарацци она засветилась в крошечном купальнике неонового цвета, поверх которого накинула платье-сетку.

Vogue представил две обложки глянца: с Ириной Шейк и забавной пародией на нее

А для 2-летней дочери выбрала стильный пляжный костюм с фирменным принтом от Burberry.

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Отдых, Модель, Ирина Шейк.
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