Кейт Миддлтон возглавила регату на водных соревнованиях Кубка Короля

Новости шоу бизнеса:Несмотря на отпуск королевской четы, Кейт Миддлтон и принц Уильям стали гостями спортивных соревнований.

Более того, герцоги Кембриджские возглавили регату, заняв роли капитанов, в поддержку своих благотворительных дел.

В конце июля королевская чета полетела на остров Мюстик в отпуск, однако выполнение их обязанностей – на первом месте. Поэтому сегодня, 9 августа, Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Англию, чтобы стать почетными гостями спортивного мероприятия The king's Cup.

Соревнования проходят на одном из крупнейших английских островов, который называется Уайт. Герцоги Кембриджские займут роли капитанов индивидуальных парусных лодок в восьмой гоночной регате.

В объективах папарацци Кейт Миддлтон предстала в соответствующем снаряжении, которое состояло из плотной спортивной куртки, коротких шорт и кроссовок. На ее голове была фуражка с эмблемой королевской семьи, а на теле была закреплена защитная экипировка.