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Фанаты Бейонсе заподозрили певицу в третьей беременности

Фанаты Бейонсе заподозрили певицу в третьей беременности
21:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Широкая популярность всегда идет рядом со слухами, подозрениями и отслеживанием каждого шага.

Так, Бейонсе в очередной раз поймали на "беременном" фото. Фанаты предполагают, что она скрывает свой округлившийся животик.

Американская дива музыки в стиле R&B Бейонсе опубликовала новые фото на своей странице в Instagram. Однако не только комментарии с восторгом фанаты оставляли под свежими фотографиями. На певицу посыпались вопросы, касающиеся ее округлого животика.

На фото Бейонсе позирует в платье на запах в бело-фиолетовую клетку. На одном из кадров она сомкнула руки на животе, а на другом позировала прямо повернувшись в камеру. Однако внимательные поклонники заметили округлившийся живот своего кумира. "Она что, беременна?", "Бейонсе явно скрывает свой округлившийся живот! Скоро в их семье появится четвертый малыш", "Кто-нибудь кроме меня еще видит этот кругленький живот?" и другие подобные комментарии посыпались в адрес певицы.

 
 
 
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Публикация от Beyonc (@beyonce)

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Стоит напомнить, что в июле 2018 года ее также подозревали в беременности, однако Бейонсе ни разу не прокомментировала слухи, и они так и остались лишь догадками фанатов.

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Бейонсе, Беременность, Певица.
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