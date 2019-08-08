Фанаты Бейонсе заподозрили певицу в третьей беременности

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Так, Бейонсе в очередной раз поймали на "беременном" фото. Фанаты предполагают, что она скрывает свой округлившийся животик.

Американская дива музыки в стиле R&B Бейонсе опубликовала новые фото на своей странице в Instagram. Однако не только комментарии с восторгом фанаты оставляли под свежими фотографиями. На певицу посыпались вопросы, касающиеся ее округлого животика.

На фото Бейонсе позирует в платье на запах в бело-фиолетовую клетку. На одном из кадров она сомкнула руки на животе, а на другом позировала прямо повернувшись в камеру. Однако внимательные поклонники заметили округлившийся живот своего кумира. "Она что, беременна?", "Бейонсе явно скрывает свой округлившийся живот! Скоро в их семье появится четвертый малыш", "Кто-нибудь кроме меня еще видит этот кругленький живот?" и другие подобные комментарии посыпались в адрес певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyonc (@beyonce) 7 Авг 2019 в 7:55 PDT

Стоит напомнить, что в июле 2018 года ее также подозревали в беременности, однако Бейонсе ни разу не прокомментировала слухи, и они так и остались лишь догадками фанатов.