Образец для подражания: портрет Бейонсе украсит экспозицию Национальной галереи США

Однако место в портретной галерее Смитсоновского института – это более высокий уровень. Известный портрет певицы вскоре пополнит Национальную галерею США.

Американская певица Бейонсе за время своей популярности украсила не один глянец и снялась не в одной фотосессии. Однако один из ее портретов, созданный для Vogue, можно негласно назвать лучшим, ведь он станет пополнит экспозицию в Национальной галерее в Вашингтоне.

История снимка берет свое начало в 2018 году. Тогда афроамериканский фотограф Тайлер Митчелл работал над съемкой Бейонсе для британской версии глянца. Стоит отметить, что он стал первый чернокожим фотографом, которым снимал для местного Vogue. Именно он сообщил значимую для него новость на своей странице в Twitter.

A year ago today we broke the flood gates open

Now I’m glad to share this picture is being acquired into the Smithsonian National Portrait Gallery’s permanent collection pic.twitter.com/T97rHU9u8J

— Tyler Mitchell (@Tyler_Mitchell_) August 6, 2019