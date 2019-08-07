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Образец для подражания: портрет Бейонсе украсит экспозицию Национальной галереи США

Образец для подражания: портрет Бейонсе украсит экспозицию Национальной галереи США
18:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Бейонсе давно заслужила любовь миллионов и стала R&B-дивой, образцом для подражания.

Однако место в портретной галерее Смитсоновского института – это более высокий уровень. Известный портрет певицы вскоре пополнит Национальную галерею США.

Американская певица Бейонсе за время своей популярности украсила не один глянец и снялась не в одной фотосессии. Однако один из ее портретов, созданный для Vogue, можно негласно назвать лучшим, ведь он станет пополнит экспозицию в Национальной галерее в Вашингтоне.

История снимка берет свое начало в 2018 году. Тогда афроамериканский фотограф Тайлер Митчелл работал над съемкой Бейонсе для британской версии глянца. Стоит отметить, что он стал первый чернокожим фотографом, которым снимал для местного Vogue. Именно он сообщил значимую для него новость на своей странице в Twitter.

На фотографии роскошная Бейонсе появилась в блестящем позолоченном в пайетках платье от Valentino и неординарном головном уборе от Philip Treacy. Ее портрет получил название "Посмотри на свой ореол".

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Одна из руководительниц музея призналась, что они решили приобрести снимок Бейонсе после прочтения ее интервью для британского Vogue. Стоит отметить, что во время разговора певица рассказала журналисту о своих сложных родах, которые ей пришлось пережить, о своем несовершенном теле, о жизни и неприятии себя.

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Бейонсе, Портрет, Певица, Национальная галерея.
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