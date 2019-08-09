В Квартал 95 определились с комиком на роль Зеленского

Новости шоу бизнеса:Как добавил Кошевой, кто точно будет пародировать Зеленского, публика узнает уже в этом месяцев на концерте.

Украинский пародист и экс-участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий - наиболее вероятный кандидат на замену Владимиру Зеленскому в команде юмористической студии "Квартал 95".

Об этом рассказал комик и участник "Квартала" Евгений Кошевой.

"Нашли [замену Зеленскому], и вы его знаете. Мы на финишной прямой выбора: это, скорее всего, будет Юра Великий, был одним из "братьев Шумахеров". Как известно, уехал очень далеко", – рассказал Кошевой.

Но, судя по последним роликам Великого в Instagram, эта роль также достанется ему.Роль "первой леди" в юмористической студии традиционно останется за Еленой Кравец.