В Квартал 95 определились с комиком на роль Зеленского

Украинский пародист и экс-участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий - наиболее вероятный кандидат на замену Владимиру Зеленскому в команде юмористической студии "Квартал 95".
Об этом рассказал комик и участник "Квартала" Евгений Кошевой.
"Нашли [замену Зеленскому], и вы его знаете. Мы на финишной прямой выбора: это, скорее всего, будет Юра Великий, был одним из "братьев Шумахеров". Как известно, уехал очень далеко", – рассказал Кошевой.
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Наконец-то подстригся... Что-то со мной не то #ЮрийВеликий #ВеликийВеликий #ключевоесловоВеликий
Но, судя по последним роликам Великого в Instagram, эта роль также достанется ему.Роль "первой леди" в юмористической студии традиционно останется за Еленой Кравец.